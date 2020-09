Padre mató a su hijo de un balazo al discutir en su hogar en Nueva York

Un hombre de 68 años mató a tiros a su hijo el domingo al mediodía en Staten Island (NYC).

La policía respondió a una llamada al 911 en la casa ubicada en Beverly Road, Grasmere, alrededor de las 12:45 p.m. y encontró a la víctima de 34 años con una herida de bala en el estómago. Fue llevado al University Hospital en Ocean Breeze, donde más tarde fue declarado muerto, según NYPD.

No se ha informado el motivo de la disputa. El presunto agresor, Joseph Smith, señalado por las fuentes como el padre de la víctima del mismo nombre, aún se encontraba en el lugar cuando llegó la policía y fue detenido. También se encontró un arma en la escena.

El sospechoso recibió un tratamiento psiquiátrico tras el tiroteo. Su esposa y otro hijo de 32 años estaban en el hogar al momento de la tragedia, apuntó SILive.com

1 killed in a shooting near 34 Beverly Rd in Staten Island, New York https://t.co/92g06melYd

— GVAU (@GunVAupdates) September 28, 2020