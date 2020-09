Te presentamos al guapísimo hermano de la Chiquibaby

La conductora de Un Nuevo Día, La Chiquibaby, felicitó a su hermano por su cumpleaños y las mujeres enloquecieron con lo galanazo que es

Una de las presentadoras de consentidas de Telemundo, la Chiquibaby, causó toda una conmoción entre sus seguidoras femeninas, ya que la mexicana hizo una publicación en su cuenta de Instagram para desearle un muy feliz cumpleaños a su hermano Constantine Himondis, quien vive en la ciudad de Los Ángeles y se desempeña como director de cine y televisión. Ya la conductora nos tiene acostumbrados a mostrarnos fotos de su familia y estar al tanto de quiénes son sus afectos.

“El Mejor regalo que mi mamá y mi papá me dieron fuiste Tú: Hermanito o BROO como yo te digo HAPPY HAPPY BIRTHDAY i love you with all my heart pásala Increíble Constantine y sigue así de feliz y talentoso (te debo el pastel gucci )”, escribió la Chiquibaby como homenaje a su hermano.

No hay duda que para la presentadora la familia es su pilar más importante y fundamental y así lo deja saber a través de las redes sociales. Aquí les dejamos fotos del guapetón de su hermano.