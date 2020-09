Ana Brenda Contreras frente a un gran desafío profesional: Ser ella

"Siempre he sido yo detrás de un personaje hablando con verdad, pero ahora tengo que mostrar un poquito de mi persona"

A tan solo días de su debut como presentadora y nada más y nada menos que en ‘Tu Cara Me Suena’, Ana Brenda Contreras asegura que ser, por primera vez, ella misma y no interpretar un personaje, será uno de sus mayores desafíos.

Este domingo 4 de octubre, a las 8/7 PM Centro, por la pantalla de Univision, Ana Brenda, junto a Rafael Araneda arrancarán la primera temporada de ‘Tu Cara Me Suena’ en Estados Unidos, para lo cual la actriz se mudó por un par de meses a Miami.

Hablamos con ella de este gran desafío y lo primero que nos dijo fue lo siguiente: “Este es mi debut conduciendo en Estados Unidos, y en todo el mundo, y lo que me gusta es que voy a tener la oportunidad de ser un poquito yo, no estar en personaje como estoy generalmente como actriz… Y lo que me asusta también es eso precisamente… Siempre he sido yo detrás de un personaje hablando con verdad, pero ahora tengo que mostrar un poquito de mi persona, de mis reacciones, hablar de mí y eso no es fácil como artista, pero también es una oportunidad de hacer algo diferente y de acercarme”.

Si bien para Ana Brenda conducir va a ser todo un desafío, mucho mayor siente que sería estar del otro lado, es decir compitiendo como Chantal Andere, Gabriel Coronel, El Dasa, Sandra Echeverría, Francisca Lachapel, Melina León, Llane o Pablo Montero.

“Se me hace súper difícil estar del otro lado como cantante, yo tengo una carrera musical por el teatro y me encanta, pero personificar, eso sí me parece otro nivel, no se si me salga, si me animo lo hablamos a mitad de temporada”, de todos modos si se animara, dice que le echaría ganas a hacer a sus ídolos de la infancia.

¿Quiénes? Shakira, Laura Pausini o Mónica Naranjo, entre otros.

