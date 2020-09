Balean a siete personas durante un velorio en Wisconsin

Siete personas fueron baleadas en el interior de una funeraria en Milwaukee la tarde del miércoles.

El hecho tuvo lugar en la funeraria Serenity de Fond du Lac Avenue y Townsend Street a las 12:45 p.m.

La identidad del pistolero no ha sido revelada, según el canal de Fox local. Por ahora no se ha informado sobre arrestos ni si el tiroteo está relacionado con el velorio. Todas las víctimas fueron trasladadas a un hospital del área. Ninguna se encuentra bajo riesgo de muerte. Sus edades oscilan entre los 24 y 28 años.

“Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familiares durante este terrible momento”, dijo Michael Brunson, jefe interino de la Policía de Milwaukee. “Esta es una situación insostenible. Este acto descarado, que se realizó a plena luz del día, es simplemente inaceptable en nuestra ciudad, y estamos trabajando febrilmente para identificar quién cometió este acto”.

Milwaukee mass shooting update, 7 people hit at a funeral for a homicide victim. Shooter/s might have fired inside and outside the funeral home. pic.twitter.com/4PCHGVSWh3

— CIA-Simulation Warlord 🇺🇸😈🇺🇸 (@zerosum24) September 30, 2020