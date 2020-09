Estudiantes de secundaria en NYC iniciarán clases presenciales con parte de tranquilidad de la Ciudad

Este jueves marcará el primer día en las aulas de 220,000 alumnos de secundaria y aunque hay temor de que los contagios del COVID-19 aumenten y se puedan cerrar escuelas, De Blasio aseguró que las cosas van por buen camino

Luego de una larga espera, este jueves 1 de octubre, Sebastián Hernández regresará a su escuela secundaria de Queens, como parte de la etapa tres de reapertura de los centros educativos públicos de la Gran Manzana. Y aunque el joven, de 16 años, estudiante de grado 10, confiesa que sus padres están muy preocupados, para él es el día anhelado.

“Ya estaba harto en la casa, de estar escuchando la cantaleta de mi mamá cada vez que me distraía de la tablet, mientras tomaba mis clases. Creo que lo mejor que pudo pasar es que abrieran las escuelas, o si no muchos de mis amigos y yo nos hubiéramos vuelto locos”, dice el jovencito, de origen colombiano, quien no teme contagiarse del COVID-19. “En la escuela ya nos dijeron que están tomando todas las medidas de seguridad y que están limpiando mucho, así que siento que después de tantos meses difíciles y aislados, por fin vamos a sentirnos completos”.

El adolescente es uno de los más de 220,000 alumnos de grados 9 a 12 que se estima acudirán a clases presenciales a partir de este jueves, en medio de duras críticas hacia la Administración De Blasio por parte de quienes, como el defensor del Pueblo, Jumaane Williams, insisten en que es una decisión apresurada y temen que en las próximas semanas se vean las consecuencias, con un eventual aumento en los contagios del coronavirus.

Incluso, la preocupación por el aumento de casos positivos en nueve zonas postales de Nueva York, de Brooklyn y Queens, hace temer a padres, estudiantes, maestros y líderes de la ciudad que el regreso a clases presenciales dure menos de lo que canta un gallo.

Pese a los señalamientos, y manifestando que el regreso a clase de manera escalonada que se ha venido haciendo, (la semana pasada comenzaron con los 90,000 niños de pre-escolar y el lunes 29 de septiembre, 300,000 estudiantes de primaria), ha transcurrido de manera ordenada y segura, el alcalde de la Gran Manzana afirmó que todo está bajo control y que las cosas van por buen camino.

Aunque el martes sonaron las alarmas, tras conocerse que el promedio de casos positivos de COVID-19 en la ciudad se elevó por primera vez desde junio a 3,25%, este miércoles, volvió un poco la calma, tras revelarse que los contagios del día anterior fueron del 0,94%, lo que eleva el porcentaje de los últimos siete días a 1.46%, menos del 3% planificado para cerrar las escuelas.

“Una vez más, como el Canciller y yo hemos dicho más veces de las que pudiera contar, se trata de salud y seguridad y nuestros niños están haciendo su parte (…) hemos dado un gran paso. Tuve reuniones en el Departamento de Educación, hablé con nuestros socios laborales, recibí constantemente el mensaje de que las cosas iban bien y sin problemas (…) Fue un esfuerzo duro, un esfuerzo muy complicado, pero ayer avanzamos a lo grande”, manifestó el mandatario al referirse al regreso a las aulas.

“Pero mañana llegaremos mucho más lejos. Las escuelas intermedias y secundarias abren, momento en el que mañana por la mañana habrá 1,600 escuelas abiertas, 1,600 edificios de escuelas públicas abiertos y que atienden a niños y familias en la ciudad de Nueva York. Además de más de 1,000 sitios comunitarios de prekínder y 3k”.

El Sindicato Unido de Maestros (UFT) no ha ocultado su preocupación ante el aumento de contagios en nueve zonas de la ciudad, por lo que solicitó que de no controlarse la situación se cierre unas 80 escuelas localizadas en esas áreas, el mandatario no dio señal de tener eso en mente, al menos por ahora. Además se ha revelado que desde el pasado 8 de septiembre, unos 111 profesores y miembros del personal escolar han dado positivo a COVID-19.

“Obviamente he hablado con nuestros compañeros sindicales. Estoy familiarizado con sus preocupaciones, pero lo que estamos haciendo es tomar decisiones basadas en datos, basadas en la ciencia. Y ahora tenemos algo que no teníamos en marzo o abril, que es la sala de situación, que vigila todas las escuelas, todos los días. Tenemos datos muy precisos sobre lo que está sucediendo en cada escuela”, dijo el mandatario local. “No vemos una interconexión con nuestro sistema de escuelas públicas. Entonces, lo veremos con mucho cuidado, diariamente, cada hora. Y si en algún momento determinamos que necesitamos cerrar una escuela individual o cualquier número de escuelas en esa área, lo haremos. Pero, hoy en día, basándose en los hechos, no está justificado”.

El canciller del Departamento de Educación (DOE), Richard Carranza, también se mostró optimista sobre la última fase del regreso presencial de los estudiantes a las aulas y dio su palabra de que estarán muy atentos a cualquier indicador que surja.

Sobre las quejas de algunos padres de niños de programas de educación especial, Carranza mencionó que son una prioridad y resolverán lo que haya que arreglar.

“Son parte de la máxima prioridad de los estudiantes que sabemos que se han visto afectados de manera desproporcionada debido al aprendizaje a distancia. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tengan los servicios y, especialmente si han elegido en persona, que también tengan esos servicios en persona”, dijo el funcionario, advirtiendo que habra que hacer ajustes a medida que pasan los días.

“Estamos comenzando este sistema masivo, por lo que está tomando un poco de tiempo colocar todas las piezas en el lugar correcto. Pero queremos asegurarnos de que los estudiantes que necesitan más apoyo lo obtengan lo antes posible”, agregó la cabeza del DOE.

La última etapa del regreso a las aulas en cifras

1 de octubre regresarán a clases presenciales

220,000 alumnos de secundaria que optaron por clases en persona llegarán esta semana

300,000 estudiantes de kínder a primaria regresaron a las aulas el lunes 29 de septiembre

90,000 niños de pre-escolar regresaron a las aulas el 21 de septiembre

1,600 escuelas ya estarán abiertas plenamente desde este jueves

1,000 sitios comunitarios de prekínder

80 escuelas ubicadas en los 9 códigos postales de aumento de casos de COVID-19 piden cerrarse

3% es el promedio de contagios diarios en un promedio de 7 días para que se vuelvan a cerrar las escuelas

3,25% fue el índice de contagios el martes

0,94% fue el promedio de contagios el miércoles

1.46% es el promedio de contagios de la semana

El alcalde Bill de Blasio también se refirió a la situación de las 9 zonas postales de Nueva York, ubicadas en Brooklyn y Queens, donde los niveles de contagios están por encima del 3% y el parte no fue tan alentador. A la lista de áreas vigiladas, ahora se suman tambien vecindarios como Rego Park, Kensington, Windsor Terrace, Brighton Beach, Manhattan Beach, Sheepshead Bay y Williamsburg, que están registrando ligeros aumentos.

“En seis de ocho vecindarios, vemos que los números continúan aumentando. Hemos visto algunas fluctuaciones por vecindario. Sabemos, y lo hemos visto anteriormente en otras áreas como Sunset Park y Soundview, los números pueden cambiar rápidamente en la dirección correcta. Así que vamos a seguir trabajando todos los días, cada hora para hacer ese cambio. Pero ahora mismo, en seis de los ocho vecindarios, vemos, lamentablemente, un aumento”, dijo el Alcalde. “Y ahora el vecindario de Kew Gardens ha superado ese nivel del tres por ciento. Estamos observando con atención. Continuamos monitoreando cuatro códigos postales adicionales que son más bajos, pero queremos tener mucho cuidado porque hemos visto algunos aumentos. También queremos detener el problema en esas áreas”.

De Blasio mencionó que unos 1,000 funcionarios de diferentes agencias de la Ciudad, entre ellos 400 policías del NYPD han estado trabajando activamente en los vecindarios más preocupantes de contagios, educando a la comunidad sobre la impoirtancia del uso de la máscara y las pruebas.

Y aunque reconoció que ha habido un elevado cumplimiento de las normas en esas zonas, advirtió que de ser necesario, se impondrán penalidades y hasta amenazó con cerrar negocios que sean foco de propagación del brote.

“Vimos un nivel muy alto de cumplimiento. Ayer no fueron necesarias las multas. Nos encantaría que eso continúe así, pero obviamente estamos preparados para emitir citaciones según sea necesario. El Departamento del Sheriff también visitó ayer más de 130 escuelas no públicas para asegurarse de que se siguieran las reglas”, dijo el mandatario.

“Habrá un alcance intensivo por parte del Sheriff y la Oficina de Cumplimiento Especial, yendo a las empresas como lo han hecho en los últimos días, volviendo a las empresas donde hay casos de incumplimiento. Un recordatorio es que las empresas pueden ser multadas o cerradas. Así que habrá trabajo individual en toda la comunidad, negocio por negocio, con suerte encontrando buenas condiciones. Donde no haya buenas condiciones, si no ha sido el problema antes, habrá una advertencia. Si ha habido un problema antes, se puede multar o cerrar una empresa en el acto”.

Y como parte de los esfuerzos para reducir los contagios y ponerle freno al COVID-19 no solo en las zonas de mayor índice de casos positivos, De Blasio hizo un llamado a que todos los neoyorquinos se hagan la prueba.

“Es muy importante que todos salgan y se hagan la prueba. Necesitamos tener una idea muy clara de lo que está sucediendo en la ciudad. Necesitamos tener una idea muy clara de lo que está sucediendo en estos nueve códigos postales clave y en varios otros que nos preocupan”, dijo el político. “Cuanta más gente se haga la prueba, mejor será la imagen”.

Asimismo, el mandatario anunció el lanzamiento de la campaña “fiesta de cuadra”, donde equipos móviles de pruebas irán hasta los vecindarios para hacer jornadas diarias de test. El programa empezará con 6 sitios, donde se espera hacer 500 pruebas en cada uno, para un total de 3,000 diarias.

“Se han trasladado 11 sitios de prueba móviles a las áreas, triplicando la capacidad de los sitios de prueba rápida del Departamento de Salud. Y una nueva iniciativa es la fiesta de barrio. Estas son áreas donde las calles están cerradas y se puede realizar un alto nivel de pruebas en unidades de prueba móviles. Y queremos animar a los miembros de la comunidad a que salgan y participen”, agregó De Blasio.

El gobernador, Andrew Cuomo, también presentó un reporte donde informó que se han identificado 20 zonas postales en todo el estado, donde los contagios se han elevado entre el 3 y el 8% y reúnen el 23% del total de casos del estado. Siete de esos sitios están en Brooklyn, dos en Queens, dos en El Bronx y uno en Manhattan.

“Estamos lidiando con la situación de las zonas preocupantes. Hemos tenido zonas preocupantes en el pasado provenientes de fábricas, iglesias, bares y otros lugares (…) Así que estamos bastante familiarizados con esto, y cuando hay un grupo, somos muy agresivos y estamos sobremuestreando los grupos”, dijo Cuomo, advirtiendo que el promedio de contagios diarios en el estado es de 1.02%. “Hemos implementado máquinas de prueba rápida. Por lo tanto, habra dos tasas de infección a las que debemos prestar atención: las cifras estatales y luego las cifras del grupo. Todo esto es un claro recordatorio de que debemos mantenernos inteligentes y vigilantes: usen la máscara, el distanciamiento social y sigan las pautas de salud pública, porque esto no ha terminado”.