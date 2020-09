Insultan a Carolina Sandoval por destapar su cuerpo y por ponerse bikinis delante de las cámaras

Muchos de sus seguidores parecen estar cansados de ver a diario imágenes de "La Venenosa" con poca ropa, tanto en bikinis, tanguitas y hasta en hilos dentales

Carolina Sandoval tiene a bien aparecer en su famoso “Trasnocho con Caro” vestida como se le dé la gana. A veces luce y promueve sus fajas, en otras ocasiones sale en ropa interior, en donde también promociona su línea de sostenes.

Pero Carolina no se detiene ahí, “La Venenosa” también aparece en bikini y comparte con sus seguidores su cuerpo asegurando que está orgullosa de cada parte de éste. Su motivación en muchas ocasiones es empoderar a las mujeres con curvas, que suelen ser señaladas, criticadas e incluso marginadas por no lucir curvas “perfectas”, es decir más delgadas, estilizadas, sin estrías y celulitis.

Sin embargo, muchos de sus detractores están cansados o hartos de verla aparecer en paños menores luciendo pequeños bikinis de tranguitas e hilos dentales. Y ya son muchos los que aseguran que no solo exagera sino que además aburre al hacerlo de manera constante.

En uno de sus últimos vídeos de “El Trasnocho con Caro”, Carolina Sandoval expuso él “Sin medidas que limiten tu felicidad”, exponiendo nuevamente el tema del cuerpo de la mujer, con curvas como las de ella o más. Para esto hizo uso de varios bikinis los cuales se fue poniendo uno tras otro delante de las cámaras. Esto generó opiniones muy divididas. Y es que muchos creen que “La Venenosa” está haciendo uso de esta situación de enseñar de más, con el sólo propósito de obtener más seguidores y así se lo han dejado ver en la sección de comentarios.

“Me quede en shock , ya hasta muestra para ganar mas seguidores, me da pena ajena, deseo de ❤️ que Dios te ilumine y te bendiga para que vuelvas a ser ese ejemplo a seguir, un saludo y no lo tomes a mal solo qie ya estas cruzando esa linea delgada”, le escribió una seguidora que al parecer le tiene cariño y le pide que disminuya este tipo de contenido que para muchos está llegando a ser ofensivo.

Y así expusieron muchos más seguidores de Carolina: “Perdón y con mucho respeto y no quiero que me ataquen mi opinión personal, me pregunto es necesario salir en bikini para demostrar le a rodáis y todas lo valiosa que puedo ser??? Solo pregunto🤷🏼‍♀️dije es mi opinión personal 🥱”.

Otra fue más clara al decir: “Hola Caro, casi se te sale un pezón, cuidado”.

Pero así como tiene detractores, tiene muchos otros fans que apoyan cada uno de sus mensajes y ocurrencias. “Me encanta su actitud ❤️. Su seguridad es lo mejor. Super bella en todos los sentidos”.

Aquí el vídeo.