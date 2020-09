Niños protagonizaron pelea sangrienta en patio de juegos de Nueva York

Parece no haber límite para la violencia en Nueva York: un niño de 9 años fue cortado en medio en una pelea violenta con otro de la misma edad en un patio de juegos en Brooklyn.

Los niños estaban en Lincoln Terrace Park en Crown Heights alrededor de las 11:30 a.m. del domingo cuando comenzaron a discutir, dijeron las fuentes.

Luego, uno de ellos recogió un trozo de vidrio roto y cortó al otro en el glúteo derecho antes de salir corriendo.

El niño herido requirió tres puntos de sutura. La policía no dio a conocer los nombres de los involucrados, si hubo adultos en la escena ni el motivo de la disputa, reportó New York Post.

Boy, 9, slashed by another youngster at Crown Heights playground https://t.co/uVjc62EQb8 pic.twitter.com/f3mL5Pubet

— New York Post Metro (@nypmetro) September 28, 2020