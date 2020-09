VIDEO: #LordPizza, hombre agrede a empleados que le pidieron usar bien el cubrebocas

Luego de que se hiciera viral el video, el sujeto dio su versión a través de su cuenta de Twitter

MÉXICO – En estos tiempos de pandemia, ya es frecuente del uso de cubrebocas en lugares púbicos, por lo que los establecimientos tienen la obligación de vigilar que sus clientes porten adecuadamente la mascarilla, lo que no le pareció a un hombre que entró a una pizzería, y el personal le pidió cubrirse también la nariz, como lo recomiendas las autoridades sanitarias, pero el el sujeto enfureció y comenzó a agredir verbal y físicamente a los empleados

Los hechos fueron grabados en video, que se compartió en las redes sociales y de inmediato se hizo viral. Los internautas nombraron al hombre como #LordPizza.

El incidente se registró en una sucursal de Little Caesars, en el estado de Jalisco, al occidente de México.

La inconformidad del sujeto se dio luego de que no le atendieran por no llevar puesto adecuadamente el cubrebocas, y ante la insistencia del personal que se lo colocara de manera correcta, el sujeto perdió la paciencia y comenzó a gritarle a los empleados por no atenderlo.

Pero no solo quedó en gritos, sino que el sujeto llegó hasta el área de los empleados e increpó a uno de ellos y lo aventó porque no le daban su orden de pizza.

Algunos clientes trataron de calmarlo, pero no tuvieron éxito.

Aunque después de que se hiciera viral el video, la respuesta de #LordPizza no se hizo esperar.

De acuerdo al diario mexicano El Universal, el sujeto afirmó qué primero llegó a la pizzería, pero como no traía el cubrebocas, una empleada le dijo que no podía ser atendido.

Luego regresó con cubrebocas, pero el gerente y la empleada le dijeron que no lo atenderían por su actitud. Así que le pidió a unos amigos ir por la pizza, pero la sorpresa que se llevó es que no les quisieron vender el alimento.

Así que comenzó a repartir golpes.

Luego de que se hiciera viral el video, #LordPizza dio su versión de los hechos a través de su cuenta de Twitter.

Aseguró que como no llevaba cubrebocas, le advirtieron que así no podían atenderlo, y regresó con la mascarilla, pero aún así, el gerente y una empleado le negaron el servicio. Así que mandó a sus amigos a comprar el alimento, pero se llevaron la sorpresa de que tampoco a ellos se las quisieron vender por la actitud que tuvo él.

“Todo bien, me salí y le pedí a mis amigos que fueran por la pizza, y les dijeron que no les iban a dar nada, porque sabían que la pizza era para mí”, dijo #LordPizza en su cuenta de Twitter identificada como @JohNWalaSS.

“No me dejé y a mi también me pegaron, nada más que no se ve en el video, un morro (joven) me pegó con la aplanadora. ¿Por qué no le hablaron a la polícia? porque también estuvieron mal ellos”, expresó el sujeto, identificado en Twitter como John Walas.

Hasta el momento la empresa Little Caesars no ha emitido ningún comunicado al respecto.