5 consejos de un neurocientífico que logró rejuvenecer su cerebro 10 años y superar su adicción a la heroína

Brian Pennie compartió su método para mantener un cerebro en forma

Brian Pennie comenzó a consumir drogas cuando tenía 14 años. A los 20 se convirtió en un adicto a la heroína durante 15 años, hasta que el dolor de la autodestrucción le hizo cambiar su vida por completo en octubre de 2013.

Desde entonces se convirtió en estudiante de doctorado en el Trinity College de Dublín, en Irlanda, y autor del libro Bonus Time: A True Story of Surviving the Worst and Discovering the Magic of Every Day. Este neurocientífico que logró rejuvenecer su cerebro 10 años y superar su adicción a la heroína compartió sus consejos para conseguirlo.

En un artículo publicado en Medium, el hoy profesor e investigador en neurociencias describe lo dura que fue su jornada mientras luchó contra su adicción y cómo logró revertir la edad de su cerebro, según demostró en un experimento realizado en el laboratorio del Instituto de Neurociencias del Trinity College. Gracias a que el cerebro es “maleable, como plastilina”, Pennie disminuyó su edad cerebral en relación a su edad cronológica sólo cinco años después de dejar el consumo de drogas.

Entre sus estrategias para lograrlo, señala las siguientes:

Los consejos de Brian Pennie

Eliminar o reducir los engaños emocionales, pues muchas veces nuestra propia mente activa el estrés. “Rumiar sobre un pasado que no puedes cambiar y preocuparte por un futuro imaginario” son los peores factores de estrés interno que nos coloca en una lucha constante con la propia mente. El experto asegura que logró revertir este proceso a través de la autobservación y la meditación. Vivir el momento presente para reducir el área cerebral donde se concentra el miedo. Pennie recomienda las prácticas de meditación de atención plena (mindfulness) que, en diversos estudios, han demostrado su capacidad para reducir la edad cerebral. Dormir mejor, pues el sueño es importante para muchas funciones cerebrales. Pennie recomienda dormir al menos siete horas diarias y tener una rutina estructurada antes de ir a la cama. Reducir el consumo de alcohol, sustancia que bloquea la comunicación entre las neuronas e intoxica al cerebro, al punto de contraerlo. Particularmente durante la pandemia, el investigador sugiere limitar al máximo su consumo. Escuchar al corazón, es decir, seguir las pasiones en lugar de ir siempre por lo seguro; escuchar el instinto en lugar de escuchar a los demás. Pennie comparte que después de dejar la heroína “mi cabeza me decía que consiguiera un trabajo normal, pero mi corazón me gritaba que siguiera mi pasión. Eso fue hace casi 7 años. Ahora soy profesor en las dos mejores universidades de Irlanda, acabo de publicar mis memorias y en menos de 12 meses habré completado mi doctorado”.