Dicen que Lili Estefan está embaraza o le falló la faja

Para algunos fans de la conductora de "El Gordo y la Flaca", Lili ha dejado de ser "La Flaca" de Univision

Lili Estefan está involucrada en una nueva ola de rumores. La cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca compartió una fotografía en la que “La Flaca” no se ve tan delgada y una pequeña barriguita aparece formada sobre su vientre.

Ante la imagen ya hay quien asegura que solo existen dos posibilidades: o le falló la faja o Lili Estefan está embaraza. “Se ve embarazada 🙄🙄🙄 le fallo la faja”, fue el comentario que realizó una fan del programa y de la cubana. Otra fue aún más clara y aseveró: Esta embarazada!!!!”, como si esto fuese una total certeza.

Lamentablemente la conductora no sólo se llevó este comentario, que podría no representar un rumor negativo; Lili también fue brutalmente atacada en la red sin contemplaciones: “Se le bajó el cerebro por que en su cabeza ya no esta”, dijo alguien más ante el rumor de embarazo por su abultado vientre.

Aquí la imagen que despertó el rumor de embarazo