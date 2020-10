La novia de Nacho, Melany Mille, presume su cuerpo de infarto a tres meses de dar a luz

View this post on Instagram

La modelo #MelanyMille, novia del cantante #Nacho, decidió hablar a través de sus historias de #Instagram acerca de las constantes críticas que ha recibido en los últimos meses en redes sociales. Muchos han cuestionado el físico de la ex #Miss, así como su relación con el cantante e incluso el nacimiento de su hija #MyaMendoza y el por qué no la muestra en redes sociales. Acerca de todo esto, Melany aclaró que ella no pensaba hablar sobre su relación en redes, pero sí se refirió a las personas que le expresan su "mal estado físico" y le preguntan por qué se operó sí "igual quedé horrible". Asimismo, respondió a quienes cuestionan siempre por qué no ha mostrado el rostro de su hija en las redes sociales "Yo les pregunto, ¿eso es problema suyo? ¿Esa cara es suya? ¿Ese pelo es suyo? Esa hija tampoco es suya y como no es suya no la tengo que mostrar", respondió. Cabe destacar que los señalamientos en contra de Melany Mille han surgido luego de que comenzaran los rumores de una posible relación amorosa con Nacho el pasado septiembre del 2019, cuando estuvieron muy cariñosos durante los #PremiosPepsiMusic. 📽️ @caraotadigital