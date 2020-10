La verdad sobre los rumores que Yalitza Aparicio interpretará a Pocahontas

Las versiones que estaba en pláticas con Disney se dispararon en redes sociales

En las últimas hora se ha viralizado el rumor de que Yalitza Aparicio podría protagonizar a Pocahontas en un remake live action de Disney, pero ¿será esto verdad?

Todo comenzó cuando varios medios comenzaron a señalar que la actriz oaxaqueña estaba en pláticas con Disney.

Sin embargo, la compañía no ha hecho ningún anuncio oficial y ni siquiera ha hablado sobre un posible remake “Pocahontas”, una película de 1995 que cuenta la historia de la hija mayor del jefe de un pueblo nativo algonquino. En español, las canciones de la cinta las interpretó Susana Zabaleta.

Aparicio estuvo nominada a los Óscar 2019 por dar vida a Cleo en la cinta de Cuarón, “Roma”.

Pero ¿será que el estudio podría elegir a una actriz mexicana, con raíces indígenas, para el personaje?

¿Quién dio pauta a esta posibilidad?

De acuerdo con algunos de los medios que difundieron la nota, The New York Times había dado a conocer la información, sin embargo, el medio estadounidense no ha hecho alguna mención al respecto.

