Dos muertos durante robos en tiendas 7-Eleven en Nueva York y Maryland

Un hombre que supuestamente estaba robando esta madrugada en una tienda de conveniencia 7-Eleven en Long Island (NY) murió después de una confrontación con un empleado.

Según la policía del condado Suffolk, el incidente ocurrió alrededor de las 12:45 a.m. en una tienda ubicada en 24-28 Broadhollow Rd, Melville.

Inicialmente el empleado de la tienda confrontó al presunto ladrón y lo echó de la tienda. Pero luego se produjo un segundo enfrentamiento, durante el cual murió el intruso, reportó Pix11.

El hombre fue declarado muerto en el lugar, pero no se ha detallado cómo falleció. Las autoridades tampoco han revelado su identidad. El tráfico fue suspendido en la zona.

También esta madrugada, una mujer que trabajaba en otra tienda 7-Eleven en Waldorf (Maryland) fue asesinada por un presunto ladrón, dijeron las autoridades.

La víctima, que no fue identificada de inmediato, murió en la tienda ubicada en la cuadra 3300 de Middleton Road, dijo la Oficina del Sheriff del condado Charles, informó NBC Washington.

Update on homicide at 7-Eleven on Middletown Rd. Victim was clerk at the store. She was shot during a robbery. Charles County Crime Solvers and 7-Eleven are offering a cash reward totaling up to $11,000. Call 301-932-2222 or Crime Solvers 1-866-411-TIPS.

— Charles Co Sheriff (@CCSOMD) October 1, 2020