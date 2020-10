Novedad científica: Serpiente destripa a un sapo y se come sus órganos uno por uno

Científicos están impresionados con un reciente descubrimiento en el comportamiento de las serpientes kukri, comunes en el sudeste asiático.

Investigadores que llevan estudiando a las kukri desde agosto de 1996 encontraron que el reptil es capaz de devorar a un sapo sin necesidad de ingerir el cuerpo completo como suele suceder con el resto de serpientes.

Grabaciones del estudio hecho por científicos en Dinamarca y Tailandia muestran a la kukri atacar el abdomen del sapo asiático de puntos negros. Con sus dientes rompe el tejido y después consume cada órgano. El proceso puede durar unas buenas horas. El anfibio está vivo por gran parte del tiempo.

Asian kukri snakes discovered to be able to use their enlarged, knifelike teeth to slash and disembowel toad prey, plunging their heads into the abdominal cavities and feasting on the organs one at a time while the toads are still alive. #2020chronicles

