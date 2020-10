Telemundo no se queda atrás y tuvo a “La Dra. Naty” para hablar de intimidad femenina

View this post on Instagram

¡Hablemos claro!… una enfermedad de transmisión sexual le puede pasar a cualquiera, repito a cualquiera, solo que obviamente nadie lo va gritando por las calles por que no es motivo de orgullo, pero tampoco es motivo de excomulgar a nadie. Y si bien yo no estoy normalizando, minimizando o alcahuetiando las acciones por las cuales llego esta infección, si estoy segura que es un llamado a reevaluar lo que estas haciendo con tu auto cuidado y preguntarte🤔: 👉🏽si tienes múltiples compañeros sexuales:¿estoy protegiéndome de la manera correcta?. 👉🏽Si tu pareja tiene mas de 1 compañero sexual: ¿estoy protegiéndome de la mejor manera cuando estoy con ella o el?. . Acto seguido les cuento, NO TODAS las infeccciones de transmisión sexual se ven fácilmente y algunas son silenciosas haciendo estragos en nuestros cuerpos e incluso dejándonos infértiles. . ¿Qué Naty ? Si, el cuerpo en su infinita nobleza responde tratando de curarse solito y puede responder haciendo cicatrices grandes que incluso podrían tapar tus trompas de falopio, produciéndote infertilidad y solo te des cuenta que esto te paso cuando estés buscando embarazarte . . Todo este proceso de infección que contagia utero y ovarios, se llama enfermedad pélvica inflamatoria y es el resultado de una enfermedad de transmisión sexual mal cuidada (sin tratamiento) y es común que ocurra por infecciones por clamidia y gonorrea, entre otras. . Naty 🤷‍♀️¿ y cómo sospecho que la tengo?. . 🚫Dolor abdominal bajo. 🚫fiebre🌡. 🚫flujo vaginal con mal olor. 🚫Dolor o sangrado con tus relaciones sexuales. 🚫Te arde al orinar 🚫Sangrado entre periodos. . y ¿qué hago😩? Corre a tu médico si has sentido o sientes estos síntomas, tienes múltiples compañeros sexuales o tu pareja los tiene, para que te hagan pruebas si es necesario y/o te inicien tratamiento 🧪💊YA. Por último y lo mas importante, si no están en una relación monógama o no estas segura de tu pareja… EXIGE Siempre el condón y por si las dudas lleva siempre uno contigo, caben en cualquier cartera 👜🎒👝y te lo juro que te salvara desde dolores de cabeza hasta la vida✨. Cuéntenme ¿Conocías de esta enfermedad? ¿tienes alguna duda de este tema?👇🏽. Martes: