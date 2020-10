Trump rechaza cambio de formato en los debates electorales

WASHINGTON – El presidente Donald Trump y su entorno indicaron este jueves que podrían oponerse a un cambio en el formato de los debates electorales, mientras que desde el bando demócrata continuaron las críticas por la actitud del candidato republicano a la reelección durante el primer cara a cara hace dos días con su rival, Joe Biden.

“¿Por qué permitiría que la Comisión de Debates modifique las reglas para el segundo y tercer Debate cuando gané fácilmente la última vez?”, escribió Trump en Twitter.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time?

