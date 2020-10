Fernando Tatis Jr. es el rostro latino de MLB en el Mes de la Herencia Hispana, según encuesta

El torpedero dominicano de los San Diego Padres, Fernando Tatis Jr., fue elegido por la gente como la cara latina de MLB, según una encuesta realizada en conjunto por ESPN Deportes, SC Reportajes y Fivethirtyeight con motivo del Mes de la Herencia Hispana.

Con 104 puntos, el beisbolista de 21 años de edad venció a Ronald Acuña de los Atlanta Braves, quien quedó en segundo puesto con 90 puntos; a su compatriota Juan Soto, de los Washington Nationals, quien terminó en el tercer puesto con 88 puntos y al boricua Francisco Lindor, de los Cleveland Indians, que obtuvo 86.

Dentro de la votación, todos los peloteros latinos, que representan un 30% de las Grandes Ligas fueron elegibles, por lo que también superó a otras figuras como Javier Baez, Carlos Correa, Gleyber Torres, Nelson Cruz y Vladimir Guerrero Jr.

“De verdad que estoy súper contento y simplemente agradecido a Dios por depositar tanta gracia sobre mi“, dijo Tatis en entrevista para ESPN.

“Estoy contento por el trabajo que he venido haciendo, de cómo los fanáticos me han recibido. Voy a esforzarme mucho más para quedarme en el mismo nivel o alcanzar un poquito más alto”, finalizó.

This is his "tied for the NL home run lead" dance. pic.twitter.com/1Vb7hMPaSp

— San Diego Padres (@Padres) September 27, 2020