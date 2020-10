Útiles en casi cualquier situación inesperada

La gente depende mucho de sus autos. Tanto, que cuando éste se llega a averiar el mundo se les cae encima. Es por eso que como todo buen conductor debes de estar preparado y listo para actuar en caso de cualquier fallo en el auto, como el tener que cambiar un neumático

Existen herramientas que te pueden ayudar a facilitar el trabajo para poder reparar las fallas, pero no siempre tenemos la suerte de llegara casa para hacer las reparaciones, muchas ocaciones no pasa en la calle o donde no contamos con ningún tipo de herramienta.

Por eso existen herramienta múltiple o un multi-herramientas portátil, Útil en casi cualquier situación inesperada, desde aflojar y apretar sobre la marcha hasta hacer cortes con la misma herramienta.

Por eso, aquí hemos reunido las mejores multi-herramientas portátiles para cualquier ocasión.

Esta Victorinox Swiss Army Cadet tiene todas las herramientas básicas que necesita, incluyendo una navaja grande, un abrelatas, dos destornilladores pequeños, un llavero, un abrebotellas, un pelacables y una lima de uñas.

Leatherman logró meter 29 herramientas en Tread, una herramienta múltiple que incorpora herramientas en una pulsera de acero inoxidable.

La herramienta Eat’N de Columbia River Knife y Tool como su nombre indica, es un spork cuando lo necesitas, así como tres llaves diferentes y un abrebotellas.

MUT Multi-Tool cuenta con 16 herramientas diferentes, con dos juegos de alicates, cortadores de alambre, un martillo, una sierra, un cuchillo y varios destornilladores.

***

