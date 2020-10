Comunidad latina demanda a sistema “racista” electoral en Long Island, Nueva York

Cuatro demandantes y dos grupos comunitarios afirmaron que es imposible que un ciudadano latino sea elegido para la Junta Municipal de Islip (Long Island, NY) bajo el sistema de votación actual del municipio, en un juicio que comenzó el miércoles 30.

“La comunidad latina en Islip es vibrante y diversa”, dijo el abogado de los demandantes, Frederick Brewington, ante el juez federal de distrito Gary Brown durante los argumentos iniciales. Los latinos constituyen el 31% de los 330 mil residentes de esa localidad.

A pesar de los diferentes orígenes nacionales, Brewington los llamó una “comunidad cohesionada y unida” concentrada en la región noroeste, principalmente Brentwood, Central Islip y North Bayshore. Pero dijo que los esfuerzos para que un candidato sea elegido se ven frustrados por el sistema de votación general, en el que los votantes de toda la ciudad eligen al supervisor y a los miembros de la Junta.

“Todos los miembros de la Junta Municipal son blancos y lo han sido por lo menos desde 2005”, como la mayoría de los votantes. “Éste es un caso sobre la raza”, explicó al juez.

Brewington dijo que esta falta de representación da como resultado que los latinos tengan escuelas, carreteras, parques y resultados de salud de menor calidad.

“En este momento, el voto de los latinos en Islip no significa nada”, resumió Brewington. Los demandantes quieren que el juez cree cuatro distritos para cada uno de los miembros de la Junta Municipal, de manera que los latinos finalmente puedan elegir a un candidato de su zona.

Pero un abogado de la ciudad, Lou Fisher, dijo que la Sección 2 de la Ley Federal de Derecho al Voto “no garantiza el éxito electoral de los votantes de las minorías, (sólo) les garantiza igualdad de condiciones”.

Argumentó que los latinos no son elegidos porque votan constantemente por los Demócratas en una ciudad donde la mayoría de los residentes prefieren a los Republicanos.

También dijo que no hay pruebas de racismo en juego en las diferencias entre los vecindarios latinos y blancos, y que la ciudad ha gastado sumas significativas en áreas hispanas. Se espera que el juicio dure varias semanas, reportó Gothamist.

Plaintiffs In Long Island Voting Rights Case Claim Latino Votes Mean "Nothing" https://t.co/s0RNU3eYqk pic.twitter.com/DGHwXUFUhp

— Gothamist (@Gothamist) October 1, 2020