FOTOS: Mujer sufre perforación del cerebro por prueba de coronavirus.

Una mujer de 40 años de edad sufrió perforación del cerebro luego que le aplicaran una prueba para detectar coronavius, COVID-19, informó la revista JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Jarrett Walsh, autor del artículo explicó que la mujer presentaba una condición poco común no diagnosticada y le fue hecha la prueba de manera incorrecta, debido a que quienes se han sometido a una cirugía nasal o de la base del cráneo deben considerar una prueba oral, en caso de estar disponible.

The loss of smell reported by patients w #COVID19 is the tip of the iceberg. #SARSCoV2 appears associated w stroke, but the pandemic’s disruption has decreased ED visits and likely added delays to acute stroke treatment. From @JAMANeuro's @hoomankamel https://t.co/153QYmG6UY

— JAMA (@JAMA_current) September 29, 2020