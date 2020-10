La foto que dejó en ridículo a Celia Lora en las redes sociales

La polémica modelo da mucho de qué hablar en sus redes sociales

Celia Lora nunca ha tenido pena por enseñar su escultural figura con atrevidas fotografías y si bien a la hija de Alex Lora no le importan las críticas, hubo una ocasión en la que no pudo justificar su error y quedó en ridículo con una imagen que evidenciaba su retoque fotográfico.

Ocurrió el año pasado, la ex playmate había compartido una sensual fotografía sin panties que no dejaba mucho a la imaginación, sin embargo esto no bastó para que lo usuarios pasaran desapercibidos que su sombra no encajaba con la figura de su cuerpo, pues hacía ver que su abdomen había sido retocado.

En la imagen aparece Lora de perfil luciendo un top rojo y nada en la parte inferior. El fondo blanco hizo que su sombra se notara y revelara que su silueta era engañosa. Los usuarios de las redes sociales no dejaron de comentar al respecto y le pidieron a la modelo que no recurriera a los retoques y solo mostrara su figura real.

Esta no ha sido la única ocasión en la que la modelo ha sido blanco de las críticas, en el pasado ha tenido que enfrentar fuertes escándalos sin embargo no ha dejado que los haters arruinen su forma de ser.

