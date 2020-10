Estos son los cinco momentos más polémicos en la vida de Carmen Salinas, hoy cumple 81 años

Sus escándalos la han llevado a tener que pedir disculpas públicas tras haberse burlado de Thalía y y hasta de los chinos

Carmen Salinas ha hecho de todo, literal. La primera actriz ha estado en películas, obras de teatro, series, novelas, ha cantado e incluso ha incursionado en la política. Pero la frase de un principio no aplica solo en la escena artística.

La nacida en Torreón y que hoy cumple 81 años también se caracteriza por ser el foco de atención de la polémica y del escándalo gracias a sus peculiares frases, sus atinados puntos de vista y su relación con gente del espectáculo.

Es difícil enumerar todo lo que Carmen Salinas ha hecho en los últimos años, pero se rescatan cinco momentos en donde la exesposa de Pedro Plascencia ha tenido, incluso, que pedir disculpas públicas.

1.- Confunde VIH con VHS

La lagunera tuvo un ligero gran error en una de sus publicaciones. Por medio de un video, Salinas exigió a la Secretaría de Salud en México que diera medicamentos a los enfermos con “VHS”.

Tras la lluvia de burlas y memes, quien interpretó al icónico personaje “La Corcholata”, posteó en Twitter un video donde afirma que sí sabía de lo que hablaba y solo estaba jugando. Asimismo, les dijo a sus detractores y haters que les saldría herpes en los genitales.

2.- Carmelita contra la familia Guzmán

La actriz se metió en medio del pleito familiar entre Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán. Durante los dimes y diretes que había entre las dos, Salinas afirmó que quería “poner en cintura” a la hija de la rockera.

“Esa criatura necesita todo el amor del mundo. Hijita, déjame ser, aunque sea la mamá de las mentadas. Te quiero mucho, Frida. Ya no te angusties tanto, ya no sufras tanto. Cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer. Por favor, hijita, déjame darte todo el cariño, necesitas mucho amor, y si tus padres no te lo dan déjame dártelo yo”, fue lo que declaró en su momento.

La actitud de la actriz causó enojo en el cantante Enrique Guzmán, quien aseguró que la también conductora es una “pinche vieja metiche”.

“Yo soy el abuelo y yo mato. Que Carmelita Salinas no se meta en esa bronca, que le toca fiesta”, días después Enrique aclaró que sus palabras no fueron literales sino en modo de defender a su nieta.

3.- Sus días en San Lázaro

En el año 2015, Carmelita fue elegida diputada por representación proporcional por el PRI, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su etapa por la política no fueron del todo bien.

Durante el Tercer Informe de Gobierno del entonces presidente de México, Salinas fue captada supuestamente durmiéndose en dicha sesión, ganándose comentarios de usuarios en redes sociales. Ella desmintió el acto, afirmando que era la posición de las pestañas que le pusieron ese día.

Tras dejar su puesto, la artista aseguró que jamás volvería a la política pues gana mejor como actriz que como diputada.

4.- Se burla de Thalía

Sus pleitos contra la gente famosa no se detienen. En el 2016 se mofó de la cantante Thalía tras la declaración de la intérprete de “Amor a la Mexicana” sobre que volvió a tener síntomas de la enfermedad de Lyme. Tras una entrevista con la prensa, y sabiendas que este padecimiento se originó a la picadura de la garrapata de un venado, la actriz se lanzó en contra de la esposa de Tommy Mottola.

“Pues que bañe a los perros. ¿A poco tiene venados en su casa? Tienes que fumigar todo ese campo hija, date una buena fumigada”, fue la recomendación de Carmen. La cantante aseguró haberse sentido ofendida por lo dicho, razón por lo cual la actriz se disculpó con ella.

“Querida Thalía no sabía de lo grave que es esta enfermedad, hablaron de una garrapata y no sabía que era, mil disculpas”.

5.- Racismo por el COVID

Cuando se conoció que la pandemia del coronavirus había llegado a México, la artista de Torreón aseguró que este había sido un castigo de la vida en China por su costumbre de comer perros.

“Eso es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos, oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios nuestro señor, la vida los castigó.”, fueron sus palabras.

Tras ser recriminada no solo por los seguidores y el público en general, sino por la misma Embajada de China en México y quien le exigió una disculpa pública, Salinas tuvo que postear en Twitter una carta para evitar conflictos con la nación oriental.

No cabe duda que Carmen Salinas sigue dando de qué hablar a sus 81 años y es casi seguro que seguirá haciéndolo conforme pase el tiempo.