Posando en bikini, Sara Corrales comparte su secreto para tener un cuerpo fitness

Quiero compartir contigo la forma de conseguir tus objetivos fitness: 1. La alimentación es IN DIS PEN SA BLE! No pierdas tu tiempo matándose entrenando si no estás comiendo adecuadamente 🍟🧈🍔🍭🍪🍩🍿🍺. Busca asesoría de un nutricionista y empieza ya una alimentación balanceada y saludable! NO SE TRATA DE DEJAR DE COMER! PILAS! Ese es el camino más incorrecto que puedes tomar. Te recomiendo @vivolivefood 2. Entrena con disciplina! 🏊🏽‍♀️🚴🏼‍♀️🧘🏽‍♀️🏄🏽‍♀️🏋🏽‍♀️Para eso, pronto podrás tener WAW, mi plataforma de entrenamientos en la cual, de manera divertida y variada, podrás continuar entrenando conmigo para lograr tus objetivos. 3. Hidrátate bien! 💦💧💦 Toma suficiente agua para que tu organismo pueda funciona adecuadamente. 4. Descansa las horas necesarias para que tu cuerpo pueda recuperase y regenerarse. Dormir bien en indispensable en tu proceso 💤 😴 💤 5. No alcohol, ni dulces, ni grasas en exceso, ni comidas procesadas. Así q disciplina pues! 🍺🍭🧈🌭 6. Repite, repite, repite! (La constancia es indispensable para conseguirlo) 7. DISCIPLINA! 🤓 8. Disfruta tu proceso, deja de estarte quejando por no tener aún lo que sueñas! Ya estás en el camino para lograrlo! Disfruta la llegada 🥇🏆🥇 #saracorrales #bikini #fit #fitness #bodygoals #model #fitinspiration