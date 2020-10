Ryan García, figura emergente del boxeo, noquea a Anthony Joshua y Tyson Fury en comercialización

El pugilista mexicoamericano Ryan García está a punto de tener su primera gran oportunidad en el mundo del boxeo en noviembre próximo, cuando enfrente a Luke Campbell por el el título interino de peso ligero del CMB; sin embargo, fuera del cuadrilátero ya está ganando otras contiendas importantes, como la del peleador más comercializable del mundo, ya que derrotó a grandes figuras de este deporte en este ámbito.

El ranking que así lo indica lo realizó SportsPro, una compañía dedicada al estudio de la industria del deporte. En él, “Kingry” García es el pugilista mejor posicionado, ya que aparece en el puesto 12 del listado donde se encuentran otros 49 deportistas de talla mundial y donde superó a dos “pesos pesados” del boxeo: Anthony Joshua y Tyson Fury, quienes ocupan los puestos 31 y 32.

– A combined social following of 15.8 million

– An average follower growth rate of 2850%

– An average interaction rate of 23%

It's no wonder these stars of tomorrow made the #SP50MM.@KingRyanG @Zionwilliamson @ErlingHaaland

View the full list: https://t.co/5PVBiPSDqJ pic.twitter.com/NZ0r0zxZcF

— SportsPro Influencers (@SP_Influencers) September 29, 2020