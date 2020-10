Equipo de Avni Yildirim pierde las esperanzas de tener pelea contra el “Canelo” Álvarez

Luego de que el CMB ordenara un combate entre Saúl Álvarez y Avni Yildirim para contender por el cinturón del peso supermediano que quedó vacante luego de que Fernando Benavídez no diera el peso en la balanza para su defensa contra Roamer Angulo, el boxeador jalisciense decidió demandar a Golden Boy Promotions y DAZN, frustrando la gran oportunidad del turco para buscar el título mundial.

Aunque aún está pendiente la realización de una puja para ver si alguna empresa quiere hacerse cargo de la organización del evento, el promotor de Avni Yildirim cree que esto no sucederá.

“Para ser honesto, mi opinión personal es que no habrá licitaciones“, declaró Ahmet Oner, el promotor de Yildirim en una entrevista para Sky Sports.

De la misma forma aceptó que el mexicano debe solucionar sus conflictos antes de subir al ring.

“Quizás Canelo necesita más tiempo. Canelo tiene problemas. Es un gran peleador, con grandes relaciones comerciales y tiene algunos problemas. Creo que tiene que ocuparse de eso“, concluyó.

Saul 'Canelo' Alvarez's career remains stalled and Avni Yildirim's promoter has raised doubts about Tuesday's purse bids for WBC title fight against Mexican star 🇲🇽 🇹🇷

CMB EXTIENDE LA PUJA 15 DÍAS MÁS

Este martes el CMB mandó un comunicado que difundió a través de redes sociales, en el que anuncian que “de buena fe” y “para ayudar al campeón de varias de sus categorías” extenderán, por última vez, el plazo para la puja durante 15 días más.

Understanding the current situation of WBC Franchise champion, @Canelo, We in good faith extends 15 days and for a final time the purse offer ceremony for the Alvarez vs Yildirim fight, for the vacant WBC Super Middleweight title.https://t.co/VjtpVuNkLA

— World Boxing Council (@WBCBoxing) October 6, 2020