¡Es ENORME!, hallan en Canadá tiburón hembra “Nukumi” de 3,541 libras y 17 pies de largo

La consideran la "Reina del Océano"

Investigadores que trabajan en las aguas de Nueva Escocia (Nova Scotia), en Canadá, hallaron un tiburón hembra que pesa unas 3,541 libras y mide 17 pies y 2 pulgadas de largo.

Los científicos de OCEARCH, una organización sin fines de lucro que marca y realiza muestreo de tiburones blancos, describieron a la ejemplar como la “Reina del Océano” y la nombraron “Nukumi” en referencia a la abuela sabia de la leyenda de los indios Mi’kmaq.

“Con la nueva data que nosotros hemos recolectado, esta matriarca compartirá su sabiduría con nosotros por los años venideros”, indicó la ONG en una de sus publicaciones este sábado en Facebook.

“When you handle an animal of this size it will hit you in a completely different way from an emotional standpoint.” –@ChrisOCEARCH Expedition Leader on 3,541 lbs #greatwhiteshark & Queen of the Ocean “Nukumi” A #greatwhite #OCEARCH studied & released. https://t.co/OTLei6H8Do pic.twitter.com/7IIBVOLnur — OCEARCH (@OCEARCH) October 6, 2020

Explorer’s Log: Day 27. Two more #greatwhitesharks were studied today. With both females, one named “Rose” and one named “Edithe”, the #OCEARCH team has now been able to tag, sample, and release 8 #whitesharks during #ExpeditionNovaScotia pic.twitter.com/pIOgtv1Rkl — OCEARCH (@OCEARCH) October 5, 2020

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm — OCEARCH (@OCEARCH) October 3, 2020

Como parte de la más reciente expedición, Nukumi se considera la más grande de los ocho tiburones a los que los estudiosos han realizado muestras por los 28 días que se ha extendido la exploración.

OCEARCH, especializado en la recolección de información, ha recabado muestras y marcado cientos de tiburones, delfines, focos y otros animales marinos.

Los datos buscan arrojar luz sobre patrones de migración y detalles no conocidos sobre la existencia de las especies.