Golpearon y lanzaron a una señora mayor desde su propio auto en El Bronx

NYPD está buscando a una pareja que golpeó a una mujer mayor en la cara y la sacó de su automóvil en lo que pareció ser un ataque no provocado en El Bronx (NYC).

La víctima de 63 años estaba sentada en su automóvil en Featherbed Lane cerca de Jesup Avenue en Morris Heights, justo antes de las 6 p.m. del 27 de septiembre, cuando una mujer salió de otro vehículo estacionado en doble fila, se acercó a ella y la golpeó en la cara.

Cuando la víctima intentó anotar el número de matrícula de su agresor, otro hombre se acercó, la agarró por el cuello, la empujó fuera del auto y la arrojó al suelo. Se desconocen las causas del ataque, según las fuentes.

Ambos atacantes huyeron en una camioneta conducida por la mujer, según la policía. La víctima fue tratada en el lugar por contusiones en la cabeza y cortes en rodillas y codos, detalló New York Post.

La policía publicó fotos de vigilancia del sospechoso masculino, a quien describen como de entre 20 y 30 años. Se ofrecen hasta $2,500 dólares de recompensa por su captura.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for ASSAULT 93 Featherbed Lane #MorrisHeights #Bronx @NYPD46pct on 9/27/20 @ 5:55PM 💰Reward up to $2500👓Seen him? Know he is? ☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/2Ji8bP8dE9

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 5, 2020