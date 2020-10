¿Michelle Obama llamó racista a Trump?

La exprimera dama se lanza contra el republicano en nuevo video y pide votar por Joe Biden

No lo hizo directamente, pero sí, la exprimera dama Michelle Obama calificó de racistas las políticas del presidente Donald Trump.

En un video de 24 minutos para apoyar la campaña de Joe Biden, la esposa del expresidente Barack Obama propinó varios ataques contra el republicano, especialmente sobre el tema de coronavirus y los asuntos raciales.

Dijo que Estados Unidos es un caos, porque “el presidente no está a la altura del trabajo” y ha fomentado “la violencia y la intimidación” contra personas de color que participan en manifestaciones tras el asesinato policial de George Floyd.

La exprimera dama también acusó a Trump de “avivar los temores sobre los estadounidenses negros y morenos” con su retórica “racista” y expresó que como mujer negra le preocupa el “racismo institucional”.

Abordó sobre el peligro que representa que el actual mandatario actúe como “si la pandemia no fuera una amenaza real”.

“Siete meses después, todavía no tiene un plan para este virus”, dijo. “Siete meses después, todavía no usa una máscara de manera constante y anima a otros a hacer lo mismo, incluso cuando esas simples acciones podrían salvar innumerables vidas”.

Michelle Obama elogió al demócrata Biden haciendo un recorrido sobre su vida personal y profesional.

“Es un líder que tiene el carácter y la experiencia para poner fin a este caos”, expresó. “Es un buen hombre que comprende las luchas de la gente común… Examinen su corazón y su conciencia, y luego voten por Joe Biden como si sus vidas dependieran de ello”.

La exprimera dama forma parte de un grupo de registro de votantes When We All Vote.