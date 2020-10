Tres muertos en brutal choque contra árbol en Queens: el auto se incendió

Tres personas murieron en un accidente automovilístico en Queens (NYC) esta madrugada, dijo la policía de Nueva York.

Un Nissan Altima, que transportaba a cuatro pasajeros, se incendió después de estrellarse contra un árbol en North Conduit Avenue y 122nd Street en el vecindario Wakefield poco antes de las 4 a.m.

Una vez que el FDNY apagó el fuego, tres de los ocupantes, un hombre y dos mujeres, fueron declarados muertos en la escena. La policía no ha identificado aún a las víctimas.

Un hombre de 24 años que también se encontraba dentro del automóvil fue trasladado en condición estable al Jamaica Hospital Medical Center.

No quedó claro de inmediato quién estaba detrás del volante o qué provocó el accidente, reportó New York Post.

Three killed in fiery crash after car slams into tree in Queens https://t.co/iHcp4Xdiop pic.twitter.com/sCh04YJzMF

— New York Post (@nypost) October 6, 2020