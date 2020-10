“Vivió para cuidar a los demás”: enfermera arrollada saliendo de trabajar en hospital de Nueva York

Clara Kang, enfermera de 31 años, iba en bicicleta rumbo a su casa cuando fue fatalmente golpeada por un motociclista saliendo del hospital donde trabajaba en Brooklyn (NYC).

Kang acababa de terminar su guardia nocturna en el NYU Langone Hospital Brooklyn e iba en bicicleta hacia el este por la calle 56 en Sunset Park, cuando fue golpeada por un motociclista que se dirigía hacia el norte por la 3ra Avenida, alrededor de las 7:30 a.m. del sábado.

Esta tarde a las 5 p.m. habrá una vigilia en su memoria en la esquina de 55th St y 2nd Av., Brooklyn.

Tanto Kang como el motociclista, un hombre de 29 años con una Suzuki GSZ-R 2018, fueron arrojados de sus vehículos a la calle, dijo la policía.

Los servicios de emergencias médicas llevaron a Kang de regreso al mismo hospital donde acababa de terminar su turno, pero no sobrevivió. El motociclista no identificado también fue trasladado al mismo centro, donde figura en estado crítico pero estable. No enfrenta ningún cargo, informó New York Post.

Kang trabajó en el frente durante la crisis del coronavirus, publicó su amiga Elaine Lee en una página de GoFundMe.

“Tenía el más grande corazón y vivió su vida para cuidar a los demás; no sólo en su trabajo, sino también en su vida personal”, escribió Lee. “Era esa amiga que se acercaba cuando te sientes mal o enfermo para asegurarse de que estás bien (…) Eso es lo que ella era, siempre haciendo un esfuerzo por estar allí en momentos de necesidad”.

Tomorrow the Sunset Park community will convene for a vigil and remembrance walk honoring Clara Kang, a 31 year old nurse who worked on the frontlines healing coronavirus patients at NYU Langone Brooklyn, and who lost her life while cycling this past Saturday.#Not1More pic.twitter.com/gC9vhNLEUh

— Rodrigo Camarena 🌹🇲🇽 (@Rodrigo4NYC) October 5, 2020