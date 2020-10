Acusan a hispano de prostituir a su “cuñada” de 13 años en Nueva Jersey

Bryan Cruz Ureña fue acusado chantajear a la hermanita de su novia para que tuvieran relaciones sexuales frente a una cámara, alegando que divulgaría fotos comprometedoras de ella si no lo hacía, informó la Fiscalía del Condado Mercer, en Nueva Jersey.

Cruz (24), residente de Trenton (NJ), fue detenido sin fianza el viernes por agresión sexual y poner en peligro el bienestar de un menor, después de que la niña de 14 años le dijera a la policía que tuvieron relaciones sexuales varias veces entre septiembre de 2018 y junio 2019, según una declaración jurada de causa probable.

La menor, hermana de la novia de Cruz, le dijo a la policía a fines del mes pasado que tenía 13 años cuando recibió por primera vez un extraño mensaje de texto anónimo en 2018.

La adolescente procedió a bloquear el número antes de pedirle consejo a Cruz, quien le advirtió que el misterioso mensaje provenía de la “web oscura” y que debía seguir sus instrucciones, según los registros.

Cruz le dijo a la adolescente que la “web oscura” tenía una foto de ella sosteniendo una bolsa de marihuana que usaría en su contra si no cumplía con las demandas de tomarse fotos en ropa interior y mientras se masturbaba, lo que finalmente hizo.

La adolescente luego envió las fotos a Cruz, quien dijo que actuaría como intermediario entre ella y la “web oscura”. Luego, un día de septiembre de 2018 “entró a la residencia y le advirtió a la víctima que ‘la red negra’ le indicó que tuvieran relaciones sexuales y lo hicieron mientras el acusado grababa el acto con su teléfono celular” como prueba, reportó el diario The Trentonian.

Después Cruz le dijo al adolescente que necesitaban tener relaciones sexuales nuevamente, lo que hicieron en múltiples ocasiones, según la declaración jurada.

Cruz también le advirtió al adolescente que “no le dijera nada a nadie” porque se metería en problemas debido a la diferencia de edad, y agregó que la hermana de la adolescente respaldó parcialmente su declaración. El abogado de Cruz no ha emitido comentarios.

Trenton Police and the Mercer County Prosecutor's Office arrests 24 year old Bryan Cruz-Urena in attempted sextortion of a 14 year old girl. https://t.co/2JxO91C7KB

— The Tornado News (@TheTornadoNews) October 3, 2020