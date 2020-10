Quiso admirar una decoración de Halloween y encontró un cadáver

Una persona en Maryland descubrió un cadáver cuando quiso admirar una decoración de Halloween afuera de un bar en Maryland.

El hecho ocurrió el miércoles en un estacionamiento del bar Rustic Inn en las afueras de Baltimore. La persona llamó al 911 a las 7:50 a.m. ya que le llamó la atención que el sitio, que se encuentra cerrado, tuviera decoración de Halloween.

La persona que reportó el hecho se dio cuenta de era un cadáver después de una breve inspección al bajarse de su automóvil, según CBS.

"That person stopped thinking it may have been a Halloween decoration."@WMAR2News has more on the investigation of a body found in a White Marsh parking lot.

If you have information about the case call @BaltCoPolice at 410-307-2020.

