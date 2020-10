Rays vencen a Yankees y los deja al borde de la eliminación

Los Tampa Bay Rays vencieron este miércoles a los New York Yankees por pizarra de 8-4 para irse arriba 2-1 en esta serie divisional de la Liga Americana y deja a los neoyorquinos al borde de la eliminación en una serie a 3 de 5 juegos.

Rays lograron la victoria gracias a jonrones del cubano Randy Arozarena, Kevin Kiemaier y el boricua Michael Pérez.

Tampa continuó con su agresivo paso y en el quinto ya vencía a los Yankees 5-1, incluidos jonrones del cubano Arozarena, su tercero de esta serie, y Kiemaier.

La carrera de los Yankees fue en el tercer episodio por sencillo de Brett Gardner, boleto a D.J. LeMahieu y elevado de sacrificio de Aaron Judge.

