Sergio Ramos histórico: Se convirtió en el futbolista con más minutos jugando para la selección de España

Sergio Ramos, el defensor central de la selección española entró a los libros de historia este miércoles, luego de que en el partido contra Portugal rompió la marca de Iker Casillas y se convirtió en el jugador con más minutos vistiendo la camiseta nacional.

En el duelo amistoso que terminó 0-0, el capitán del equipo español rebasó los 13,336 minutos que dejó el legendario guardameta recién retirado del balompié. Aunque lo hizo a 4 minutos del final del partido, ahora Ramos sostiene la marca absoluta con 13,340 minutos disputados.

El logro lo presumió la selección en su cuenta oficial de Twitter, donde lo felicitaron y aprovecharon para augurarle un futuro con más partidos defendiendo su jersey.

DE CAPITÁN A CAPITÁN

El partido en el que se consumó el logro, sirvió como reencuentro entre Ramos y Cristiano Ronaldo, quienes convivieron en el vestidor tras dos años sin hablarse, desde que “El Comandante” salió del Real Madrid para integrarse a la Juventus.

Y seguimos aquí… y lo que nos queda. Feliz de veros, amigos.

We're still around… and there's more to come!

Happy to see you, my friends @Cristiano @officialpepe. pic.twitter.com/0spg2hrpdY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 7, 2020