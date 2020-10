Un anciano muerto y otro herido durante robos en Nueva York

Un vendedor ambulante de 72 años murió cuando lo empujaron a la acera durante una disputa ayer, afuera de una bodega en Harlem (NYC).

Según NYPD, el hecho ocurrió frente a una tienda ubicada cerca de la esquina de West 126th Street y Frederick Douglass Boulevard. La víctima operaba un puesto de venta allí y el agresor aparentemente le había robado un sombrero, reportó New York Post.

Cuando llegaron, justo antes de las 4:10 p.m., los agentes encontraron al anciano inconsciente en la acera. Paramédicos lo llevaron a un hospital local, donde fue declarado muerto. No se ha anunciado la causa oficial del fallecimiento.

NYPD también reportó ayer la agresión que sufrió un empleado de 61 años durante un robo en una tienda de víveres en Staten Island, la madrugada del 29 de septiembre, informó Pix11.

Un ladrón dio un puñetazo en la cara del empleado, tumbándolo al suelo. Seguidamente el agresor sacó un destornillador, golpeó en el brazo a otro trabajador y lo obligó a abrir la caja registradora. Luego huyó con alrededor de $8,800 dólares en efectivo. La policía divulgó un video del ataque.

No se han hecho arrestos en ninguno de los casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for ROBBERY: Tuesday, 9/29/20 at 3:30AM at 1307 Arthur Kill Rd in #ArdenHeights #StatenIsland @NYPD123Pct 👀Seen this person? Know who this is? ☎️Call us 800-577-TIPS. It is ANONYMOUS you can receive a 💰REWARD of up to $2500! #YourCityYourCall @NYPDDetectives @NYPDShea pic.twitter.com/mcERf7jIJY

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 6, 2020