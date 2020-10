Así fue el rumor del “matrimonio falso” entre Ninel Conde y Juan Zepeda

La actriz ha estado casada en más de una ocasión

Ninel Conde acaba de comprometerse con Larry Ramos, sin duda una noticia que llega de sorpresa pues la pareja apenas hace 2 meses dio a conocer su romance. Si bien esto puede parecer precipitado para algunos, lo cierto es que Ninel se ve feliz y no puede esperar para llegar al altar por tercera vez. De sus antiguos matrimonios conserva algunos recuerdos gratos y otros nos tanto, pues estuvieron llenos de polémica pero el escándalo que probablemente dio más de qué hablar fue el que aseguraba que el matrimonio entre ella y Juan Zepeda había sido falso.

En el año 2008 se comenzó a especular que el Bombón Asesino y Zepeda no eran realmente marido y mujer, pues sitios del espectáculo aseguraban que no vivían en la misma casa. Esto detonó las especulaciones en donde se decía que la boda había sido una simulación.

Juan Zepeda negó las acusaciones, por su parte Ninel no quiso hablar al respecto. Pero todo se intensificó años después, cuando se divorciaron en el 2014. Nuevamente este rumor se retomó pero con una versión diferente, en la que se aseguraba que Ninel no tenía ni idea de que realmente no estaban casados.

En ese entonces la revista TvyNovelas citó una fuente anónima que aseguró que Ninel había levantado una demanda contra su ex por robo y fraude, pues descubrió que el empresario la mantuvo engañada. La ex de Zepeda había revelado que cuando él se casó con Conde todavía no le había dado el divorcio, por lo que el acta de matrimonio de Zepeda y Ninel era falsa.

Al final esto pasó a la historia como uno de esos tantos rumores del espectáculo que se mantienen. La relación entre Zepeda y Ninel terminó mal, entre infidelidades, pero afortunadamente para la cantante, esto es cosa del pasado. Así al igual que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, se dice que la pareja nunca llegó realmente al altar ¿Será?

