El único momento en que latinos fueron mencionados en debate entre Harris y Pence

Durante hora y media, el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris (California) debatieron de diversos temas: COVID-19, crisis económica, cambio climático, sistema judicial, Corte Suprema, pero no mencionaron a la comunidad latina ni los asuntos migratorios.

La demócrata fue la única que hizo una mención somera sobre inmigrantes, al recordar que en 2015, el presidente Donald Trump se refirió a los mexicanos como “violadores y criminales”.

Ocurrió en el minuto 37 del encuentro en la Universidad de Utah en Salt Lake City, cuando Harris hablaba de cómo el actual mandatario ha abonado a la división racial en el país con sus comentarios y su negativa a condenar a los supremacistas blancos.

“Esto es que estamos hablando sobre unas elecciones en 27 días, donde la semana pasada el presidente de los Estados Unidos tomó un escenario de debate frente a 70 millones de estadounidenses y se negó a condenar a los supremacistas blancos”, dijo Harris.

El vicepresidente Pence la observaba sin mucho qué decir, salvo un “no, no es verdad”. Ella entonces arremetió.

“No es como como si (Trump) no tuviera la oportunidad. No lo hizo”, expresó. “Y esto es parte de un patrón de Donald Trump. Llamó a los mexicanos violadores y criminales. Instituyó como su primer acto, una prohibición musulmana. Se refirió al tema de Charlottesville, donde la gente protestaba pacíficamente por la necesidad de justicia racial, donde una joven fue asesinada, y del otro lado, había neonazis portando antorchas… y Donald Trump, cuando se le preguntó al respecto, dijo: ‘Había gente excelente en ambos lados'”.

Aunque se refirió a mexicanos en aquel momento, el presidente desató críticas en general, ya que su expresión fue calificada como una opinión generalizada a inmigrantes.

Fuera de aquel momento, ni la demócrata ni el republicano aspirantes a la vicepresidencia 2021-2024 se refirieron a asuntos migratorios o la comunidad latina. La moderadora Susan Page, jefa de la oficina de Washington para USA Today, tampoco abordó estos temas, sobre todo cuando 32 millones de votantes latinos representan el 13% de todos los sufragantes, según el Pew Research Center.

El encuentro entre Harris y Pence fue menos caótico que primer debate presidencial, pero no estuvo exento de momentos de tensión entre ambos.

Una consulta de Five Thirty Eight indica que el 69% de los consultados calificó mejor la actuación de Harris contra el 59% que calificó como “buena” la actuación de Pence.

Sobre las ideas que expuso cada uno, el 61% considera que las de Harris fueron “buenas”, mientras que el 44% calificó del mismo modo a las Pence. Este punto es difícil de calificar, considernado que los compañeros de fórmula en realidad defienden un proyecto integral liderado por los candidatos presidenciales.

Sobre los temas clave en el debate estuvieron la pandemia de coronavirus, la cual fue complicada para Pence defender, considerando los más de 210,000 muertos y los más de 7.4 millones de contagios en Estados Unidos.

Harris solamente tuvo que exponer los resultados que cualquier votante puede ver y padece a diario. Pence quiso salirse por la tanjente, acusando que los demócratas promueven la desconfianza en una vacuna que se apruebe pronto, aunque la senadora dijo que el Dr. Anthony Fauci consideraba que era segura, ella la tomaría.

“Senadora, sólo le pido que deje de jugar a la política con la vida de la gente”, dijo Pence, aunque Harris no está a cargo de las políticas actuales contra la pandemia, salvo la labor que tiene como senadora.

Pence tampoco pudo defender que el presidente Trump paga pocos impuestos, apenas $750 dólares en 2016 y 2017, respectivamente, y durante 10 años ni un dólar, según el reporte de The New York Times. Ella cuestionó a quién le debía el mandatario más de $400 millones de dólares según aquel informe y cómo eso influía en sus decisiones.

“Para que todo el mundo lo tenga claro, cuando decimos endeudado, significa que le debes dinero a alguien. Sería muy bueno saber a quién le debe dinero el presidente de los Estados Unidos, el Comandante en Jefe”, dijo.

Pence quiso defender al mandatario, afirmando que “era un hombre de negorios” y que había creado empleos, pero no atinó a decir si ha pagado suficientes impuestos en forma personal, como cualquier trabajador.

“Ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos, nómina, impuestos a la propiedad”, afirmó el vicepresidente.

La elección de una nueva jueza para la Corte Suprema también estuvo en la palestra, Harris dijo que los estadounidenses debería decidir, con su voto, quién nombra a quien ocupe la posición de la jueza Ruth Bader Ginsberg.

Pence criticó a los demócratas por lo que consideró “un cambio de reglas” a conveniencia.

Una mosca que se posó en la cabeza del vicepresidente Pence se convirtió en la estrella de la noche, que destató la publicación de decenas de memes en redes sociales, desatando la furia de los seguidores republicanos.

A pesar de ello, incluso el exvicepresidente Joe Biden aprovechó la oleada de bromas, para publicar una fotografía con un matamoscas e invitar a donar a su campaña.

“Contribuye con $5 dólares para ayudar a que esta campaña vuele”, escribió.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV

— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020