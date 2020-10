Jorge Medina no tiene nada de tóxico

Desde que dejó La Arrolladora Banda El Limón, el cantante es un hombre muy feliz

Cuando alguien quiera saber si Jorge Medina era feliz cuando era el vocalista de una de las bandas sinaloenses más populares de México, no tiene más que ver las fotos de este cantante en los últimos años que fue miembro de esa agrupación.

Medina, de 46 años, se mostraba evasivo en las entrevistas, y si acaso sonreía. Era el 2017, y corrían rumores de que el artista se había ausentado del grupo debido a que se encontraba recluido en un centro de rehabilitación para drogadictos.

Para entonces, sus días estaban contados como parte de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, agrupación a la que perteneció por dos décadas. Luego de un sonado escándalo mediático, el cantante dejó el grupo para posteriormente lanzar su carrera en solitario.

“Estás en una zona de confort, porque eres un cantante que tiene muchísimo éxito y la gente ve que tú estás a gusto, pero de afuera”, dijo Medina en una entrevista que concedió desde su casa en Mazatlán, México, donde vive. “Me preguntan que por qué me hice solista, y puede que fue por ambición […] pero la ambición de poder estar con mis hijos, con mi esposa”.

La carga no era fácil. Medina, en sus 20 años con La Arrolladora, presentó unos 4,500 conciertos, así que para soportar la presión comenzó a beber en exceso. Eso, junto con una profunda depresión, lo obligó a tomar un descanso de dos meses, y solo regresó a la banda para renunciar; esto sucedió hace tres años.

Pero ya no es el mismo.

“Vivo una vida muy feliz; yo le pongo buena cara a las cosas, y mira que he perdido mucho”, dijo el intérprete en relación con un amigo y su doctora, que en septiembre murieron a causa del Covid-19.

Parte de esa felicidad se debe a que actualmente promueve “Persona tóxica”, uno de los sencillos que forman parte de “Tres vidas”, el tercer álbum que lanza desde que es solista y que verá la luz a principios del 2021.

“Me tengo que contar entre ellas”, dijo. “Todos fuimos en alguna parte de nuestra vida”.

Entre las personas o situaciones tóxicas de su vida cuenta a su papá y a su paso por La Arrolladora.

“Si estás en algo que no quieres, salte de ahí”, dijo. “Yo estaba en la mejor banda de México, y estaba bien tóxico el ambiente, y me salí […] Estaba sufriendo por no tener tiempo para mi familia”.

Pero no todo lo recuerda con amargura. Uno de los momentos más felices con esa banda fue cuando, en uno de los viajes, pudo asistir a una firma de autógrafos de su autor favorito, Khaled Hosseini, autor de “Cometas en el cielo”, que vive en California.

Ese libro es su gran tesoro, así como muchos que habitan la biblioteca de su casa.

“Me encantan los libros” dijo. “La música ha sido un refugio para mí, y los libros una salvación”.