Raymix y Georgel quieren abrir el clóset

Los dos artistas, abiertamente gay, participan en el primer Outmusik Fest

No tienen idea de cuánto le incomodaba a Raymix que le hicieran preguntas como que si tenía novia, que dónde estaba su chica o que cómo era la mujer de sus sueños.

Un día, sin hacer caso a gente de la industria de la música –que le decían que el mundo no estaba preparado para lo que planeaba hacer este chico–, Edmundo Gómez Moreno, nombre verdadero de Raymix, prendió su cámara y grabó un video en el que confesó que era gay.

“Soy orgullosamente gay”, dijo en la grabación Raymix, quien a sus 29 años es uno de los DJ de cumbia más exitosos de México. “Soy más libre y más feliz que nunca”.

Ahora, y para que este tema se trate sin prejuicios, y para que la gente que tenga una preferencia sexual distinta de la “normal” se anime a declararlo abiertamente, Raymix hizo equipo con un grupo de celebridades y cantantes para realizar el primer el Outmusik Fest, un evento musical gratuito que tendrá lugar el domingo y que en esta su primera edición será virtual, pero que en los próximos años será presencial.

“Lo hice [declarar mi homosexualidad] porque si yo les gusto, pues que les guste como soy, completo; así nomás a medias pues no”, dijo el DJ en una videoconferencia reciente.

En la misma entrevista estuvo presente Georgel, uno de los promotores de este festival y quien junto con Raymix y Esteman será uno de los anfitriones del concierto. Él, también abiertamente gay, explicó que esta iniciativa –cuya fecha coincide con el National Coming Out Day –el Día Nacional para Salir del Clóset–, es para celebrar “la fortuna y el orgullo de ser parte de la comunidad LGBTQ plus”.

“Siento que las nuevas generaciones ya tuvimos suficiente con callarnos, con vivir oprimidos, y no vamos a esperar un segundo más para sentirnos representados, escuchados, valorados”, dijo Georgel, quien en realidad se llama Julio Arévalo Reyes Rosas y tiene 35 años.

Además de la presentación musical de los dos entrevistados, el Outmusik Fest contará con la participación de intérpretes como Christian Chávez, Esteman, Javier Mena, Mabiland y Vanessa Zamora. Como presentadores estarán personalidades como Chiquis Rivera, Consuelo Duval, Francisca Valenzuela, Lila Downs y Nanpa Básico.

El acceso al festival es gratuito, pero los organizadores esperan recaudar fondos para fundaciones como It Gets Better Project y The Trevor Project. Ambas, instituciones sin fines de lucro, ofrecen servicios a la comunidad LGBTQ plus.

En detalle

Qué: Outmusik Fest

Cuándo: Domingo, 11 de octubre, 3 pm, hora del Pacífico

Cómo: Gratis

Dónde: outmusikfest.com