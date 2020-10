Trump llama “monstruo” a Kamala Harris

El presidente Donald Trump es conocido por poner sobrenombres y calificativos a sus enemigos políticos, pero a veces tarda en hacerlo.

En esta ocasión, el mandatario se refirió como un “monstruo” a la senadora Kamala Harris (California), al hablar en Fox Business sobre el debate vicepresidencial.

“Este monstruo que estaba en el escenario con Mike Pence, quien la destruyó anoche, por cierto. Este monstruo, dice ella, ‘no, no habrá fracking’, no habrá esto. Todo lo que dijo es mentira”, expresó el mandatario.

Trump refers to Kamala Harris as "this monster" pic.twitter.com/hcnUpV8PBf

— Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2020