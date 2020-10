Yankees gana y manda la serie contra Rays al juego de vida o muerte

La noche de este jueves los New York Yankees se impusieron 5-1 a los Tampa Bay Rays para poner la serie 2-2 y mandar todo a un juego a vida o muerte.

El pitcheo de los Yankees respondió y su ofensiva hizo las carreras necesarias, y con eso, la novena neoyorquina venció 5-1 a los Rays para empatar la Serie Divisional y obligar a que este viernes se enfrenten en un quinto y definitivo encuentro.

Luke Voit y Gleyber Torres pegaron jonrones de una y dos anotaciones que encaminaron a los ‘Bombarderos del Bronx’ a tomar una ventaja de 4-1, más un sencillo de Kyle Higashioka en la novena, completaron la cuenta.

There will be a Game 5. #ALDS pic.twitter.com/aVz63WVRPE

El puertorriqueño Carlos Correa impulsó este jueves un cuadrangular de tres carrera

s y el bateador designado aportó otro de dos en la parte alta de la cuarta entrada para racimo de cinco que dieron a los Houston Astros un triunfo por 11-6 sobre los Oakland Athletics.

Con la victoria en el cuarto partido de la serie al mejor de cinco dejó a los Astros clasifican por cuarta temporada consecutiva a la Serie de Campeonato de la Americana donde esperan al ganador de la otra llave entre Rays y Yankees.

For the 4th straight year, the @Astros are headed to the #ALCS. #CLINCHED pic.twitter.com/XL4rVgRu43

— MLB (@MLB) October 8, 2020