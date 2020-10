Video captó a hispano secuestrando a una niña al salir de la escuela en Rhode Island

Luis Martínez Romero fue acusado de secuestrar a un niña de 9 años momentos después de que se bajó de un autobús escolar en Rhode Island.

La niña fue captada en un video caminando a su casa el lunes cerca de las 3 p.m. en Providence cuando el sospechoso de 34 años se bajó de una camioneta y corrió hacia ella por detrás, informó la estación de noticias CBS4 Boston.

Las imágenes de vigilancia luego mostraron que el extraño, quien llevaba una máscara facial, agarró a la niña y la subió a su vehículo antes de partir.

La víctima fue devuelta aproximadamente una hora después a la misma área, dijo la policía. Martínez Romero fue arrestado la noche del martes con cargos de secuestro de un menor y agresión sexual.

“Este peligroso individuo ha sido sacado de las calles de nuestra ciudad debido al rápido y atento trabajo de nuestros oficiales que trabajaron incansablemente en este caso”, dijo la policía local, que también está investigando si Martínez podría estar relacionado con incidentes similares en el área y piden que cualquier persona con información relacionada se comunique con ellos.

#BreakingUpdate: Providence Police release this video of the suspect caught on camera grabbing a 9-year-old girl and putting her in his car then taking off near Grover and Merino Streets. The girl was brought back but police need your help. If you have info asked to contact them pic.twitter.com/VcjSnvascf

— Brooke Taylor (@BTaylorABC6) October 6, 2020