Luis Miranda: “Trump ha sido un animal, un racista, toda su vida”

El padre de Lin-Manuel Miranda, activista y consultor político, recoge su vida en el documental 'Siempre, Luis'. Asegura que lleva el título de 'Papá de Lin-Manuel' prendido en la camisa

Activista, consultor político, boricua y padre, Luis Miranda, 66 años, es una figura clave en la comunidad latina de Nueva York de las últimas cuatro décadas. Ahora quizá es más conocido por ser el padre de Lin-Manuel Miranda, pero mucho antes del éxito de “In the Heights” o “Hamilton”, a Luis lo reclamaban políticos de la talla de Hillary Clinton o el senador Charles Schumer para aconsejarlos en sus campañas.

El documental “Siempre, Luis”, que ya está disponible en HBO Max, recoge la vida de Luis Miranda desde su juventud en Vega Alta, Puerto Rico, hasta sus actividades más recientes, que incluyen el proyecto de llevar “Hamilton” a la isla y así recaudar fondos para la reconstrucción después del paso del huracán María.

EL DIARIO NY pudo hablar con el primer presidente de la Federación Hispana sobre su carrera, su familia, Nueva York y la explosiva situación política actual.

Pregunta: ¿Por qué decidiste en este momento un documental sobre tu vida?

Luis Miranda: Yo la verdad que no me decidí. Como trabajábamos juntos, JJ [John James], el director del documental, oía las historias que yo contaba, unas veces barbaridades, otras veces jocosas, y me preguntó hace cuatros años si yo permitiría que él me siguiese con la cámara. Sin nada pensado, no para hacer un documental ni nada. Le dije que lo tenía que hablar con mi familia, porque aquí estamos todos entrelazados en lo que hacemos, así que iba a estar siguiendo a todo el mundo, no sólo a mí. Mi familia dijo que sí y ésa es la génesis del proyecto que después empieza a desarrollarse cuando yo tengo un ataque al corazón y después cuando María llega a Puerto Rico y empezamos los esfuerzos allí. Poco a poco el entrelazó esos acontecimientos en el documental.

P.: ¿El Nueva York que conociste cuando llegaste en los años 70 es muy diferente al Nueva York de hoy?

L.M.: Sí y no. Es diferente porque la comunidad puertorriqueña que en esos momentos era la mayoritaria todavía no tenía el tipo de poder político que ha podido ir desarrollando y ampliando en la medida que otros grupos de hispanos llegaron a la ciudad. La realidad latina es ahora más compleja, pero con mucho más poder. En esos momentos había una serie de batallas por los derechos democráticos de la gente que vivía en las comunidades. Y sigue siendo igual, porque a pesar del camino que hemos recorrido y los logros que se han conseguido, todavía queda mucha tela por cortar.

P.: Cuando ves la división que hay ahora en el país, ¿eres optimista o pesimista con el futuro inmediato de Estados Unidos?

L.M.: Yo siempre soy optimista. Creo que la inmensa mayoría de la gente es buena, que cuando le presentas los hechos reales, en vez de las distracciones de Trump y sus secuaces… Cuando la gente puede, corrige sus errores y se va por el camino del bien. Esa división enorme es en parte porque tenemos un animal en la Casa Blanca, que lo único que hace es crear división porque es la manera en que él puede conseguir poder. Eso no es nuevo, ahora tiene la poltrona de la Casa Blanca, pero ese hombre ha sido un animal, un racista, toda su vida.

P.: Y la gobernadora de Puerto Rico le apoya.

L.M.: Es una perrita faldera. La gobernadora de Puerto Rico es historia. Se hizo gobernadora porque a Roselló lo sacaron y renunció. Ella ni quería ser gobernadora, pierde sus elecciones, pero es una republicana. Ella y la comisionada residente son dos perritas falderas y nadie les hace caso ni en el propio Puerto Rico.

P.: ¿Crees entonces que los boricuas de Florida van a votar por Biden?

L.M.: Demócratas y republicanos vienen donde nosotros para las elecciones cada cuatro años en vez de estar con nosotros durante todos los días del año. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso yo he hecho una vida de estar en la política, de estarle hablando a la gente continuamente, que no es que he venido cuando hay elecciones a pedirles su voto. Creo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños van a votar por Joe Biden, porque entienden que las aberraciones, como la gobernadora de Puerto Rico y la comisionada residente, están tratando de tapar el cielo con la mano. Son dos personas que vieron en carne propia cómo el presidente Trump nos menospreció, no nos permitió la ayuda que el Congreso le había asignado a Puerto Rico, y sale en último momento a darnos dinero que ya estaba apropiado por el Congreso norteamericano para Puerto Rico desde 2018. Es triste que esas dos mujeres jueguen este papelazo, pero todo el mundo sabe que son perritas falderas.

P.: Tu hijo ha tenido un éxito impresionante. ¿Cómo pasa uno de ser Luis Miranda, una figura reconocida en Nueva York, a ser el padre de Lin-Manuel Miranda?

L.M.: Con mucho orgullo. Lo más que un padre puede desear en la vida es que sus hijos triunfen mucho más que uno. Mi esposa y yo hemos conseguido y hemos podido aupar y disfrutar el triunfo de Lin-Manuel. Que Lin-Manuel sea la figura más conocida, porque es un muchacho artista con mucho talento, es un orgullo. Ese nuevo título lo tenemos prendido en la camisa con mucho orgullo: “el papá de Lin-Manuel”.

P.: Mirando atrás, ¿cuál ha sido tu mayor logro en la vida?

L.M.: Mi orgullo principal ha sido ser papá. Todas las otras cosas que uno es en la vida pueden cambiar. Tú puedes ser esposo, como ha sido el presidente de Trump, de tres mujeres distintas, pero tú siempre eres papá. Para mí poder ser parte continua de la vida de mis hijos, y ahora de la vida de mis nietos, es lo más importante que hago. Además, lo veo como la manera en que tú trasciendes de tu propia realidad mortal aquí en la tierra. Lo que tú creas para los hijos y lo que tus hijos crean para sus nietos es lo que te inmortaliza. Yo tengo una suerte increíble. Mucha gente de mi generación sólo ven a sus hijos en Navidad, en Thanksgiving, a lo mejor se llaman en el cumpleaños o se felicitan un par de veces al año… Yo converso con mis hijos todos los días de mi vida. Trabajo con ellos todos los días de mi vida. Ellos ya saben que si me llaman, yo estoy disponible. Eso es lo que más me llena de orgullo en la vida.