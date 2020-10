Misterio por padre hispano hallado muerto en autopista del Alto Manhattan

Reilyn Viñas, un joven padre dominicano de 27 años, fue hallado muerto a un costado de Henry Hudson Parkway (Alto Manhattan), aparentemente atropellado por un conductor que se dio a la fuga, dijo la policía.

Una mirada más cercana de los investigadores reveló que Viñas ya estaba tirado en la carretera antes de ser atropellado por el automóvil.

El occiso vivía con su abuela en Sugar Hill y por razones desconocidas estaba en los carriles de dirección norte, cerca de West 181st St en Washington Heights, alrededor de las 9:15 p.m. del jueves, cuando un conductor lo golpeó y siguió adelante.

Fue descubierto inconsciente, con un trauma severo en su cuerpo, y declarado muerto en la escena. La policía no sabe aún por qué Vinas estaba tirado en la avenida o cómo terminó allí. Tampoco quedó claro de inmediato qué tipo de vehículo lo golpeó.

“Quiero justicia”, dijo su hermano Darlin Viñas a NBC News. Los detalles en torno al caso son turbios.

Una testigo dijo que la mayoría de los vecinos en Riverside Drive pensaron que alguien había saltado del puente George Washington. “Supuse que alguien se lanzó y aterrizó en el agua, pero cuando le respondí el mensaje de texto a mi hermano, él dijo: ’No, está aquí en la carretera… Estoy mirando el cuerpo ahora mismo’”, narró Catherine Vázquez.

La madre de Viñas recibió la fatídica llamada en República Dominicana pasada la medianoche del jueves. El joven la ayudaba económicamente, enviando dinero a casa mensualmente. También dejó un hijo de 7 años en la isla caribeña.

