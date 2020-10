NYPD busca a pervertido por ataque sexual a niña en parque del Bronx

NYPD publicó esta madrugada el boceto de un hombre posiblemente hispano buscado por el ataque a una niña de 9 años dentro de un parque del Bronx (NYC).

La víctima estaba montando una bicicleta dentro de un parque en Longwood cerca de las avenidas Westchester y Whitlock alrededor de las 9:15 p.m. del miércoles, cuando un hombre se acercó, la atacó de manera sexual y luego salió corriendo, informó Pix11.

La madre de la niña estaba dentro del parque en ese momento, según la policía. La menor fue llevada a un hospital, de donde ya fue dada de alta.

La policía describió al sospechoso como un hombre posiblemente hispano, con una cicatriz debajo del ojo izquierdo. Mide alrededor de 5’6 “de altura, pesa 160 libras y tenía bigote al momento del ataque.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Forcible Touching inside a park located at Westchester Avenue and Whitlock Avenue.#Bronx @NYPD41pct on 10/7/20 @ 9:15 PM Reward up to $2500Seen him ? Know who he is ?Call 1-800-577-TIPS or DM us!Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/P5TYzx2iS8

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 10, 2020