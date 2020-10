Con un bikini mínimo paseó la hija de Carolina Sandoval por la playa y le dijeron “correteada igual que la mamá”

La hija de Carolina Sandoval recibe insultos en el Instagram de su mamá por usar un traje de baño mínimo

La exconductora de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval, se tomó unos merecidos días de descanso después de estar trabajando arduamente en generar contenido para sus redes sociales con “El Trasnocho con Caro” y “El Almuerzo con Caro” por eso se fue cerquita del mar con toda su familia.

En determinado momento invitó a su hija Bárbara Camila a caminar junto a ella. La jovencita vestía un diminuto bikini rosado que dejaba a la vista su cuerpazo. A pesar de que muchos de sus seguidores le halagaron la belleza a la adolescente, otro tanto le reclamó a “La Venenosa” el por qué la dejaba usar un atuendo tan diminuto.

“No sé si soy a la antigua pero se me haría difícil mirar a mi hija así con esos bikini, me gustan sí, pero no tan chiquititos, pero bueno cada quien muestra su hija como quiera”, “Esa muchacha ya ha de estar bien desfundada para andar con esas tangas no deja nada a la imaginación, correteada igual que la mamá porque para todas las edades hay trajes de baño” y “Muy prematura diría yo!!! No me parece ese traje baño adecuado para una niña pero cada loco con su tema”, fueron algunos de los fuertes mensajes que le dejaron a la periodista venezolana en su cuenta de Instagram.

Pero, para mal o para bien, a la conductora de televisión no le importó mucho no prestarle atención a los comentarios malintencionados y siguió disfrutando de su día de playa sin responder esos señalamientos.