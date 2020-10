¿Cuál es la comida más extrañan los mexicanos en el extranjero?

“He aprendido a dejar de extrañar los sabores mexicanos para que mi mente no colapse”: mexicano en Finlandia

Mexicanos en Finlandia, Turquía, Alemania, Brasil… ¿cuál es la comida de casa que anhelan probar de nuevo?

La gastronomía de México es vasta y muestra de una enorme riqueza cultural, no por nada fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2010 por la UNESCO. Mantiene la preparación de platillos prehispánicos al lado de sabrosas preparaciones producto de una cocina mestiza.

México ha regalado al mundo alimentos que han sumado otras naciones a sus cocinas, el chile, el tomate (qué sería de la comida italiana sin este fruto), el aguacate, el maíz, los frijoles, el cacao, la vainilla, el amaranto, entre muchos más. Pero cada país tiene la gastronomía que le distingue y donde no figuran el mole, pozole, tamales, tacos, chiles rellenos ni los chilaquiles.

Conversamos con mexicanos que se encuentran en distintas partes del mundo como Finlandia, Turquía, Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá y nos platican cuál es la comida que más extrañan, qué es lo que han encontrado como “comida mexicana” y qué ingredientes no encuentran para poder prepararla en casa.

¿Cuál es la comida que más extrañan los mexicanos en el extranjero?

La comida que más extrañan los mexicanos en el extranjero son los tacos, principalmente los tacos al pastor, seguidos de los tamales, aun en los Estados Unidos, el país vecino. Para muchos es difícil comprarlos, encontrar que sean como los auténticos o al menos recrearlos en casa.

Finlandia. “He aprendido a dejar de extrañar los sabores mexicanos para que mi mente no colapse…ni mi economía”, dice Abner Alvarado quien desde hace 8 años vive en Vaasa, Finlandia. Encontrar ciertos productos de la canasta básica mexicana en el país es difícil, “la tortilla de maíz aquí no existe”.

Ab señala que en Finlandia hay comida mexicana gracias a mexicanos que abren restaurantes, “pero por mucho que intenten hacerlo bien, el sabor no es el mismo porque los ingredientes ni siquiera saben igual (un tomate aquí es desabrido) y son lugares caros porque los costos de producción así lo requieren. Un taco en uno de esos lugares sale mínimo en unos 7 € (180 MXN/9 USD)”.

Alemania. En Alemania los tacos que venden también son caros (entre €4 y €5) y no se parecen a los mexicanos, “de entrada usan una tortilla que es tan dura como una tostada pero doblada… ya adentro le ponen queso o carne, y salsa roja o verde, pero no enchila, la salsa es más dulce, no sé por qué”, platica Diana López que vive en Niedersachsen, Alemania.

Turquía. “Los tacos cuestan 5 veces más que un taco en México y el sabor no se acerca en nada” nos dice Diana Moreno desde Estambul, Turquía.

Brasil. Los tacos en Brasil se preparan con tortillas de harina, y no hay la variedad de salsas como en México. “Hay algunos tipos de chile (que les llaman pimenta) el sabor es distinto, no se pueden hacer las salsas, en la ciudad donde vivía, no hay tomate verde, entonces hacer salsa verde es imposible, señala Beatriz Flores.

Chile. Los tacos que venden en Chile, no se parecen en nada a los tacos mexicanos, “tienen el concepto de taco americano con más verdura (lechuga) que carne, además las salsas pican muy poco”, afirma Roberto Hernández.

Estados Unidos. “Los tacos nunca saben igual, especialmente los de pastor”, cuentan Tere y Fernando. Si bien se ofrece una versión parecida a los auténticos tacos mexicanos, el tipo de taco que han hecho popular por todo el país los restaurantes de comida rápida dista mucho de ser como los de México, pues están hechos con la tortilla crujiente en forma de U con carne molida y aderezos como crema agria y cheddar rallado o queso blanco.

Sin tortillas de maíz, tomate verde ni variedad de chiles

La dificultad para encontrar tortilla de maíz no solo está en Finlandia, también en Alemania y Turquía, incluso en países de América.

“Hay una paisana de Xalapa (Veracruz) que hace tortillas con maíz nixtamalizado dos veces al mes. Ella vive en el lado asiático de Estambul (Turquía) y yo en el Europeo, una vez que realizo el pedido de tortillas, totopos, sopes, debo esperar unos dos días que me llegue por paquetería y congelarlo para irlas sacando (las piezas) de dos en dos como tesoro”, cuenta Diana Moreno. Señala que un kilo de tortillas cuesta 12 dólares, más de 10 veces de lo que cuesta en México.

A varios kilómetros de Estambul se encuentra Isparta, “nuestro amigo Muammer justo en estos meses está levantando la cosecha de tomate verde, chile jalapeño y epazote, la compra también se recibe por correo, pues nadie más en Turquía siembra estos vegetales”, dice Diana.

En Brasil no hay harina de maíz nixtamalizada, por lo que hacer tamales o tortillas es casi imposible. Betty señala que existe algo parecido a los tamales que se llama Pamonhas pero el sabor es completamente diferente.

Diana López se conforma con preparar tortillas dos veces al año en Alemania comprando Maseca por Internet. Trata en la medida de lo posible recrear los sabores de México a sus hijos pequeños. “Un amigo me dio de regalo de cumpleaños un comal, y como no tengo prensa, las aplastó con un vaso hasta darles las forma y grosor”.

Los entrevistados no solo destacaron la falta de tortillas, la variedad de chiles y el tomate verde. También extrañan los quesos mexicanos, como el quesillo y el queso Oaxaca, que aunque se venden Estados Unidos “su sabor no es igual”, cuentan Tere y Fernando.

Las ferias de “Comida Mexicana”

Los supermercados en Alemania lanzan casi cada tres meses la semana de algún país. Cuando toca la “Semana Mexicana” Diana sufre una gran decepción ya que asegura los guisos no son en realidad mexicanos “cualquier guiso con maíz y/o frijoles… ya con eso (te dicen) es mexicano… nada que ver”. Muchos de los productos económicos que ofrecen son enlatados, aprovecha para surtirse de chiles jalapeños y de bolsas de totopos.

Abner dice que muchas veces en Finlandia se promociona comida como mexicana pero en realidad se vende comida Tex-Mex, “o sea pura guácala”.

Los mexicanos en el extranjero coinciden en que las personas del país en el que viven tienen como principal referente de comida y bebida mexicana a los tacos y el tequila, en Estados Unidos también al guacamole, mientras que sorpresivamente en Finlandia y Canadá es la cerveza Sol.

