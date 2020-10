¿En qué se basó la aerolínea Southwest para impedir acceso de pasajera con blusa escotada a avión?

La aerolínea Southwest dijo que se disculpó con la pasajera a la que le impidió el acceso temporal a uno de sus aviones por vestir ropa “lasciva, obscena o evidentemente ofensiva” y le reembolsó el dinero del viaje como “gesto de buena fe”.

Kayla Eubanks denunció la semana pasada por Twitter su desagradable experiencia en un vuelo con la aerolínea.

La mujer tuvo que esperar en la salida de embarque por más de 20 minutos debido a que se le negó el acceso por su escotada blusa, y, finalmente, puedo ingresar tras ponerse una camiseta que le suministró el capitán de la tripulación.

This @SouthwestAir employee practically did cartwheels to ensure that I wouldn’t get on this plane y’all. I was held at the gate for 30 minutes because of my shirt. pic.twitter.com/gxnlNX4H6b

— Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020