Hallan cadáver de peluquera en bosque de Nueva York

El cuerpo de una mujer fue encontrado en un bosque en Centereach (Long Island, NY) al mediodía del domingo, reportó la policía de Suffolk.

Una persona que llamó al 911 informó que el cuerpo de una mujer yacía en un área boscosa cerca de Hawkins Road, próximo a Eastwood Boulevard, lo que provocó una respuesta de los oficiales de la 6ta Comisaría.

La víctima fue luego identificada como Jaclyn D’Andrea una mujer de 33 años, residente de Bellmore, según la Oficina del Médico Forense del Condado Suffolk, que investiga la causa de su muerte.

Según su perfil en Facebook, D’Andrea trabajaba como estilista de cabello en la localidad Seaford. La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con los detectives de la Brigada de Homicidios al 631-852-6392, reportó Patch.com

