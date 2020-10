Mesut Özil recibe del Arsenal más de $10 millones de dólares por lealtad

El jugador del Arsenal, Mesut Özil, recibió un bono por lealtad de $10.3 millones de dólares de parte de su club el pasado mes de septiembre, debido a una cláusula que aparece en el contrato que firmó en el 2018 y que expira en el 2021, de acuerdo con información de The Athletic.

Según el mismo medio, este incentivo funcionaría para intentar convencer al mediocampista de renovar nuevamente con el equipo, aunque en realidad el caso es muy distinto, ya que el futbolista no juega con el club desde marzo y al parecer no entra en planes del DT para la próxima campaña.

De hecho no ha sido convocado a ningún encuentro de esta temporada, por lo tanto, el alemán no está contemplado para disputar la Europa League y le quedan 7 días más para demostrarle a su técnico que puede ser parte importante del equipo para la Premier League, de lo contrario, tampoco disputará la campaña de primera división.

La última vez que Mesut Özil fue noticia, fue por temas extra cancha, ya que cuando despidieron a Gunnersaurus, la mascota del equipo, él se ofreció a pagar su sueldo íntegro mientras siguiera siendo parte del club.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020